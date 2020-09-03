11. Nesil Intel Core İşlemcili "Tiger Lake" İlk Dizüstü Bilgisayarlardan Biri Tanıtıldı

Samsung, 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex’in 5G versiyonunu tanıttı. Samsung’un 5G donanımlı ilk dizüstü bilgisayarı Intel’in en yeni 11. nesil işlemcileri “Tiger Lake” ile geliyor. Samsung Galaxy Book Flex 5G neler sunuyor? İşte özellikleri

Samsung Galaxy Book Flex 5G Özellikleri

Samsung’un 2’si 1 arada laptop modeli Galaxy Book Flex 5G, seyahat edenler için tasarlanmış ancak ev kullanıcıları için de ideal bir cihaz. Yeni Flex, pil ömründen ödün vermeden performansta önemli artışlar vadeden Intel’in 11. nesil Core işlemcilerini kullanan ilk dizüstü bilgisayarlardan biri. Samsung, hangi işlemcilerin kullanıldığını belirtmedi ancak Intel’in daha hızlı Xe dahili ekran kartını bulunduran üst seviye Core i5 ve i7 modelleri olacak. Thunderbolt 4 desteğini de bekleyebilirsiniz.

Yeni Flex ayrıca 13 megapiksel arka kamera ekliyor. Telefonunuza uzanmadan bir şeylerin fotoğrafını çekmek için ideal ancak yüzünüzden daha fazlasını paylaşmak istediğiniz görüntülü sohbetler için de yararlı olabilir. 720p öne bakan kamera yerini koruyor.

Galaxy Book Flex 5G, aynı zamanda Project Athena’nın halefi olan Intel’in Evo rozetini kazanan ilk dizüstü bilgisayarlardan biri. Teknik özelliklerin yanı sıra Evo etiketi 1080p ekranla en az dokuz saatlik pil ömrü, bir saniyeden daha kısa sürede uykudan uyanma, pil gücünde yanıt verme ve 30 dakikadan daha kısa sürede dört saate kadar ek çalışma süresi sağlayan hızlı şarjı garanti ediyor.

Bunun dışında sistem Galaxy Book Flex’e çok benziyor ancak bu kötü bir şey değil. 13.3 inçlik sistemde S Pen (yeni Samsung Note’larla gelen kalem), WiFi 6, Bluetooth 5.1, 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar SSD bulunuyor. 1.2kg ağırlık yeni Flex’i dizüstü bilgisayar formu için hafif, tablet formu için ağır yapıyor.

Samsung, Flex 5G’nin ne zaman çıkış yapacağını ve fiyatının ne kadar olacağını paylaşmadı ancak tahmin ederseniz ki standart modele göre daha pahalı olacak. Piyasada 2’si 1 arada formunda az sayıda 5G dizüstü bilgisayardan biri olduğunu da belirtmek gerek.