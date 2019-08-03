'Samsung Galaxy Book S' Görselleri Ortaya Çıktı!  

Samsung, Windows işletim sistemiyle çalışan Galaxy Book 2’yi geçtiğimiz yıl piyasaya çıkarmıştı. Görünüşe göre şirket, yakında bu seriye Galaxy Book S adlı yeni bir dizüstü bilgisayar daha ekleyecek.

Galaxy Book S’in resmi gibi görünen render görselleri, güvenilir sızıntı uzmanı Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı.

İkisi bir arada bir cihaz özelliğinde olan (hem laptop hem de tablet olarak kullanılabilen) Galaxy Book 2’den farklı olarak Galaxy Book S, sahip olduğu klavye ile birlikte normal bir dizüstü bilgisayar görünümüne sahip. Cihaz, üç tarafı ince çerçeveli bir ekrana ve ekranın üst kısmında videolu görüşmeler için bir kameraya sahip.

Render görsellerine göre, dizüstü bilgisayarın sol tarafında USB-C girişi bulunuyor (muhtemelen sağ tarafında daha fazlası da mevcut). Bunun yanı sıra kulaklık girişi ya da güç girişi olması muhtemel olan başka girişler de yer alıyor.

Windows 10, Snapdragon 855, 8GB RAM özelliklerine sahip olan ve Galaxy Book S olduğu söylenen bir Samsung cihazı daha önce Geekbench’te ortaya çıkmıştı.

Güney Koreli teknoloji devi ise Galaxy Book 2 ya da Galaxy Book S hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarını, 7 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan resmi Galaxy Note 10 etkinliğinde görebiliriz.