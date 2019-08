Samsung Galaxy Book S Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, New York'ta düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın ardından Galaxy Book S'i tanıttı. Sizler için Samsung Galaxy Book S'in tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Samsung Galaxy Book S Özellikleri

Samsung Galaxy Book S, 13.3 inçlik Full HD çözünürlük sunan dokunmatik ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan Samsung Galaxy Book S, 8GB LPDDR4X RAM'e ve 256GB / 512GB dahili depolama alanına sahip. Dizüstü bilgisayarın depolaması MicroSD kart yardımı ile 1TB'a kadar artırılabilmekte.

Galaxy Book S'de 42W pil bulunmakta. Samsung cihazın 23 saate kadar video oynatma süresine sahip olduğunu açıkladı. Dizüstü bilgisayarı bir gün boyunca şarj etmeden kullanabileceksiniz. Quick Charge 2.0 ve Power Delivery 2.0 standartlarını destekleyen Samsung Galaxy Book S'de UBS Type-C bağlantı portu bulunmakta.

Windows'un 'Hello' özelliğini destekleyen bir parmak izi okuyucusu ile gelen cihaz, 0.96 kg ağırlığa ve 11.8 mm yüksekliğe sahip. Dolby Atmos destekli AKG stereo hoparlörlere sahip olan dizüstü bilgisayar, Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy Book S Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Book S Fiyatı

İki farklı renk seçeneğine sahip olan Samsung Galaxy Book S'in başlangıç fiyatının 999 dolar olduğu açıklandı.

Sizler Samsung Galaxy Book S hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!