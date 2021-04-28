Samsung Galaxy Book Modelleri Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatları

Samsung Galaxy Book özellikleri ve fiyatları açıklandı. Güney Koreli teknoloji devinin Samsung Unpacked etkinliğinde duyurulan dört yeni laptop, akıllı telefon odaklı olmasıyla merak uyandırıyor. Samsung, amiral gemisi Galaxy akıllı telefonlarının bazı güçlü yönlerini dizüstü bilgisayar serisine taşıyor.

Güney Koreli şirket, dizüstü bilgisayarın gücünü akıllı telefonla birleştiren mobil odaklı dört bilgisayarı duyurdu: Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 ve Galaxy Book Odyssey. Tümü Windows 10 tabanlı ve Intel işlemciden gücünü alıyor.

Samsung Galaxy Book serisi özellikleri ve fiyatları

Galaxy Book Pro, sınıfındaki en ince dizüstü bilgisayar ve 13,3 inç veya 15,6 inç AMOLED FHD (1920x1080) ekranla iki boyutta sunuluyor. 11. nesil Intel Core i7'ye ve Intel Iris grafik kartına yer veriyor.

Galaxy Book Pro, 13 inç modelde 16 GB'a kadar veya 15 inç modelde 32 GB'a kadar RAM seçeneği sunuyor. Her iki sürüm 1 TB depolama, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E ve LTE bağlantısı ile birlikte gelir.

(Samsung Galaxy Book Pro)

Galaxy Book Pro 360 ise stand veya tablet benzeri kullanım için 360 derece eğilebilen, dokunmatik AMOLED ekrana sahip 13,3 inç ve 15,6 inç sürümle duyuruldu. Yaratıcı uygulamalara izin veren bir Galaxy S Pen ile gelen laptop, diğer modellerdeki LTE bağlantılarına kıyasla 5G bağlantısını destekliyor.

(Samsung Galaxy Book 360)

Giriş seviyesi model olarak kabul edilen Galaxy Book, ve 11. nesil Intel i7 işlemciye ve Intel Irish X grafik kartını bulunduruyor. 15,6 inç LCD FHD (1920x1080) ekrana ve 16 GB'a RAM'den gücünü alan Galaxy Book; Bluetooth, Wi-Fi 6E ve LTE desteğine ek olarak Dolby Atmos hoparlöre sahip.

Unpacked etkinliği için sürpriz olan Odyssey, Galaxy Book'un oyun özellikli bir sürümü. 11. nesil i5 ve i7 işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX grafik kartına sahip. 15.6 inç FHD ekrana yer veriyor ve 32GB RAM'den gücünü alıyor.

(Samsung Galaxy Book Odyssey)

Samsung Galaxy Book fiyatları da açıklandı. Galaxy Book Pro 360 999 dolar, Galaxy Book Pro 1199 dolar, Galaxy Book 549 dolar ve Galaxy Book Odyssey 1399 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Cihazların hepsi ön siparişe hazır ve 14 Mayıs'ta gönderilmesi bekleniyor. Türkiye'de satışının olup olmayacağı ise belirsiz.