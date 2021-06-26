Samsung Galaxy Buds 2 Tasarımı ve Özellikleri Açığa Çıktı

Samsung Galaxy Buds 2 yenilenen tasarımı ve özellikleriyle merak uyandırıyor. Samsung'un en yeni kablosuz kulaklıkları, yeni bir şarj çantasıyla dört farklı renkte gelebilir.

Samsung Galaxy Buds 2, 91mobiles tarafından yayınlanan render görselleriyle sızdırıldı. Bu yıl duyurulması planlanan kablosuz kulaklığın yeni görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Birden çok renk seçeneği ve yeniden tasarlanmış kasa kombinasyonu, Samsung'un yeni AirPods rakibini gün yüzüne çıkarıyor.

Sitenin "güvenilir endüstri kaynakları" aracılığıyla aldığını iddia ettiği görüntüler, Galaxy Buds kablosuz kulaklık serisi için önemli bir tasarım değişikliğini gösteriyor. Galaxy Buds ve Galaxy Buds Plus'a uygulanan iki tonlu mat ve parlak kaplama yerine tek tip parlak doku sunuyor.

Galaxy Buds 2'nin gürültü azaltma için iki mikrofon içerdiği, ancak ürünün aktif gürültü önleme (ANC) sahip olmadığı iddia ediliyor. Samsung'un şu anda Galaxy Buds Pro ve Galaxy Buds Live kulaklıkları için öne çıkardığı bu özelliği yeni kablosuz kulaklıkta tercih etmeme sebebi ise belirsiz.

Samsung Galaxy Buds 2 özellikleri nasıl?

Render görsellerinden de görebileceğiniz gibi Galaxy Buds 2 dört renkte gelecek. Siyah ve beyaz renk şemalarına iki eğlenceli ton daha eklenecek: lavanta moru ve limon yeşili.

Renderlar, ilginç bir şekilde, Galaxy Buds 2 şarj kutularının seçilen renkleriyle eşleşeceğini gösteriyor. Ancak bu kaplamanın yalnızca iç bölmede bulunacağı, dış kısmın ise AirPods kutusunu anımsatan parlak bir beyaza sahip olacağı görülüyor.

Yeni şarj kutusu tasarımı hem Samsung Galaxy Buds Pro hem de Galaxy Buds Live'a kıyasla daha kavisli kenarlara sahip. Kasanın hem içinde hem de dışında şarj ışıkları bulunacak, böylece kullanılmadıklarında şarjın gerçekten dolu olup olmadığından emin olabilirsiniz.

Daha önce sızdırılan FCC listesine göre, her bir kulaklık 60 mAh pil kapasitesine sahip ve kasanın kendisi toplam dört şarj desteği sunacak (yani 500 mAh kapasite). Bu, daha önceki kulak içi kulaklıklarla (58mAh) neredeyse aynı kapasiteye sahip olduğunu, ancak 252mAh kapasiteli şarj kutusuna büyük bir yükseltme sunulacağı anlamına geliyor.

91mobiles iki olası çıkış tarihinden bahsediyor. Gelecek hafta olası bir duyuru söz konusuyken, Samsung'un Ağustos ayında Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile birlikte yeni kulaklıkları piyasaya sürmeye daha meyilli olabileceğini de kabul ediyor.