Samsung Galaxy Buds+ AirPods Pro Katili mi Olacak?

Samsung yakın bir zamanda yeni tam kablosuz kulaklık modelini tanıtmak için hazırlanıyor. Galaxy Buds+ olarak adlandırılması beklenen model AirPods Pro katili mi olacak?

Samsung Galaxy Buds+ Nasıl Olacak?

Samsung tarafından alınan yeni patente göz attığımızda şirketin 'Bluetooth Kulaklık' olarak nitelenen yeni bir ürünün hazırlığında olduğu görülüyor. İddialara göre aktif gürültü engelleyici özelliği ile kutudan çıkacak olan bu model Galaxy Buds+ olarak adlandırılacak.

Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız satışa sunulan ve fiyatı ile dikkatleri çeken Apple AirPods Pro için doğrudan bir rakip olması beklenen yeni kablosuz kulaklığın gerçekten rakip olup olamayacağı merak ediliyor. Öncelikle alınan patente göz attığımızda teknik detay hakkında herhangi bir bilgi göremiyoruz. Ancak onaylanan FCC dosyaları yeni Galaxy Buds+'ın yaklaşmakta olduğunu bizlere anlatıyor.

Şirket bu modellerde fiyatı başarılı bir şekilde ayarlayabilirse rekabet konusunda sert adımlar atabilme şansını elinde tutar. Buna karşın elde hiçbir bilgi olmaması ile beraber piyasaya çıkmasından önce yorum yapmanın da yanlış olabileceğini düşünüyorum.

Bu arada tasarım noktasında bazı sızıntılar var. Bunlara göre yeni kulaklıklar ve yeni taşıma çantası, güncel nesil ile oldukça benzer tasarımlara sahip olacak. Bazı yorumlara göre birebir aynı dahi olabilir. Şirketin yeni kablosuz kulaklık modelini Galaxy S11 ailesi ile birlikte tanıtmasını bekliyoruz. Bu sürede ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.