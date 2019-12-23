Samsung Galaxy Buds+ Batarya Ömrü ile Çığır Açabilir

Son zamanlarda oldukça sık gündeme gelen Samsung Galaxy Buds+ için yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni model batarya ömrü ile çığır açabilir.

Batarya Katlanarak Büyüyecek!

Samsung tarafından Galaxy S11 ailesi ile birlikte ki muhtemelen 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy Buds+ tam kablosuz kulaklık sektörüne yeni bir soluk getirebilir. İçerisinde yer alması beklenen aktif gürültü engelleyici özelliği ile birlikte direkt olarak AirPods Pro rakibi olması beklenen modelin batarya tarafında da iddialı olacağı görülüyor.

Tasarım anlamında mevcut model ile oldukça büyük benzerlikler göstermesi beklenen Buds+, bir konuda önemli bir farklılık sunacak. Evet, pil ömrü.

Federal İletişim Kurulu başvurusu sırasında ortaya çıkan yeni belgeler SM-R175 model numarasına sahip yeni modelin bazı detaylarını ortaya koyuyor. Referans olması adına mevcut modelde her bir kulaklığın 58 mAh ve taşıma çantasının 252 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olduğunu vurgulayalım.

Yeni modele baktığımızda taşıma çantası için 600 mAh seviyesini görüyoruz. Bu da yaklaşık 2,5 kat artış anlamına geliyor. Bununla birlikte kulaklıklar için de 300 mAh ibaresi yer alıyor. Bu durumda her biri için 150 mAh anlamına gelir ki bu da yaklaşık 3 kat artış anlamına geliyor.

Tüm bunlara karşın perakende zincirinde ortaya çıkan sızıntılar kulaklıklar için 100 mAh ve taşıma çantası için 400 mAh bataryayı işaret ediyor. Burada başvuru belgelerini ele alacak olsanız da geçen sene satışa çıkan modeller de belgelere göre daha düşük değerler ile karşımıza çıkmıştı. Yine de her şekilde batarya tarafında bir artış göreceğimiz anlamına geliyor.