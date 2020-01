Samsung Galaxy Buds+ Fiyatı Sızdırıldı

Samsung Galaxy Buds+ kulaklık, Galaxy S20+ ve S20 Ultra ön sipariş verenler için hediye edilecek. Peki, kablosuz kulaklıkları ayrı satın almak isteyenler ne kadar ödeyecek? İşte Samsung’un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds Plus’ın fiyatı.

Galaxy Buds, hatırlanacağı üzere yurt dışında 129.99 Dolar, ülkemizde 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Söylentilere göre Galaxy Buds ile aynı tasarımda, sadece biraz geliştirilmiş sürümü olacak Galaxy Buds+’ın fiyatı 20 dolar fazla olacak. 149.99 dolardan satışa sunulacak kulaklıkların Türkiye fiyatını tahmin etmek güç. Buds+’ın özelliklerine gelecek olursak, ilk modelde olmayan aktif gürültü önleme özelliği yeni modelde de olmayacak ancak ses yalıtımının iyileştirildiği söyleniyor. Buds’ın dış gürültüyü kesme konusunda oldukça başarılı olduğunu söylemek gerek. Galaxy Buds+’ın selefinden iki kat daha uzun pil ömrü sunacak. Tek şarjla 12 saate kadar kullanım sunacak ve şarj kutusu biraz daha yüksek pil kapasitesine sahip olacak. Buds şarj kutusu 252mAh bataryaya sahipti, Buds+ şarj kutusu 270mAh bataryaya sahip olacak. Buds+’da dört mikrofon bulunacak ve genel ses kalitesi iyileştirilmiş olacak.

Galaxy Buds+ will cost $149.99. Battery life will be double the Galaxy Buds and will will have improved Active Noise Isolation (not cancellation.)