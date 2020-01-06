Samsung Galaxy Buds+ için Hayal Kırıklığı Yaratacak Gelişme

Samsung yakın bir zamanda Galaxy Buds+ modelini duyuracak gibi gözüküyor. Ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler bazı hayal kırıklıklarına sebep olabilir.

Aktif Gürültü Engelleyici ile Fark Yaratacak (mı?)

Geçtiğimiz haftalardan bu yana yavaş yavaş belirgin bir hal almaya başlayan Galaxy Buds+ özellikle aktif gürültü engelleyici özelliği ile gündeme geliyordu. Bildiğiniz üzere Apple sessiz sedasız bir şekilde bu özelliğe sahip tam kablosuz kulaklık modeli olan AirPods Pro ile karşımıza çıkmıştı. Samsung'un da bu yeni modelle birlikte Apple'a rakip olacağı düşünülüyordu.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan açıklamaya göre yeni model aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip olmayacak gibi gözüküyor. Bunun yerine daha iyi batarya ömrü, hızlı şarj ve gelişmiş ses kalitesi gibi konularda yeniliklerin sunulacağı belirtiliyor.

Özellikle tasarım tarafında herhangi bir değişikliğin olmayacağı ilk sızıntılardan bu yana dile getiriliyor. Bu da bu teknolojinin nasıl konumlandırılacağına yönelik soru işaretlerini oluşturuyordu. Görünen o ki, bu teknoloji zaten olmayacakmış. Bu teknolojinin olmaması potansiyel alıcılar tarafından yeni modelin göz ardı edilmesine sebep olabilir.

Yine de bu iddianın doğru olup olmadığını nihai ürün ile birlikte öğrenmiş olacağız. Şu aşamada kesin bir şeyler söylemek için halen erken olabilir.