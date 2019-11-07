Samsung Galaxy Buds Kullanıcıları için Önemli Güncelleme!

Samsung Galaxy Buds için yayınlanan yeni güncelleme önemli sorunlara parmak basıyor.

Samsung Galaxy Buds R170XXU0ASJ2 Güncellemesi

Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds'ı tanıtmıştı. Yeni model ses ve ergonomik yapı açısından kullanıcıları memnun etse de, Bluetooth bağlantı sorunu ile gündemden düşmüyordu. Şirket yayınladığı güncellemeler ile her defasında bunun üzerinde çalışsa da kayda değer ilerlemeler alınamamıştı.

Şirketin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı R170XXU0ASJ2 sürüm numaralı güncelleme, Galaxy Buds kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Yaklaşık 1,38 MB dosya boyutuna sahip olan bu küçük güncelleme, temel olarak Bluetooth bağlantısındaki iyileştirmeler nedeniyle memnun edici bir yapıya sahip.

Güncelleme, "Ek düzeltmeler yoluyla daha stabilize Bluetooth bağlantısı" açıklamasını içeriyor ve gerçekten de bağlantının daha istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz. En azından şimdilik.

Üç ay önce yayınlanan 'Kore Tüketici Raporları' ile birlikte Galaxy Buds aldığı 86 puan sayesinde birinci sıraya yerleşmişti. Ses kalitesi kategorisinde 'mükemmel' derecesini alan model, genel toplamda 49 puan alan AirPods modeline karşı ezici bir üstünlük sağlamıştı. Bluetooth bağlantı sorununun düzeltilmesi ile daha tercih edilebilir bir model olacağını söylememiz mümkün.