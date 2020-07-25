AirPods Pro Rakibi Samsung Galaxy Buds Live Hakkında Bilinen Her Şey!

Samsung önümüzdeki günlerde çevrim içi olarak düzenlenecek Unpacked 2020 ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen ürünlerden birisi de şirketin yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli olan Samsung Galaxy Buds Live olarak öne çıkmakta. Peki yeni model kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy Buds Live Teknik Özellikleri

Şirketin resmi uygulamalarında ortaya çıkan Galaxy Buds Live, rakibi AirPods Pro'nun en önemli özelliklerinden birisi olan aktif gürültü engelleyici ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Yeni modelin Mystic Black, Mystic Bronze ve Mystic White olarak adlandırılan üç farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacağını ve şirketin önceki modellerine kıyasla daha ilginç bir tasarıma, aynı zamanda daha ilginç bir taşıma çantası tasarımına, sahip olacağını görüyoruz.

Ayrıca bazı fiyatlandırma sızıntılarının bulunduğunu da görüyoruz. Bu kapsamda yeni modelin 169,00 dolar fiyat etiketi ile sunulacağı iddia ediliyor. Ufak bir kıyaslama yapabilmeniz adına Galaxy Buds+'ın yurt dışı satış fiyatı 150,00 dolar idi. Bu da yeni modelin yüzde 13 daha pahalı olduğunu gösteriyor.

Bir noktada aktif gürültü engelleyiciye değen bir fark.

5 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Unpacked 2020 sırasında aşağıdaki ürünlerle karşılaşmayı bekliyoruz:

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy Fold 2

- Samsung Galaxy Watch 3

- Samsung Galaxy Buds Live

- Samsung Galaxy Tab S7

Peki siz Galaxy Buds Live'dan neler bekliyorsunuz? Sizce yeni modelle birlikte sunulması beklenen aktif gürültü engelleyici uygun bir fiyatlandırma ile birlikte AirPods Pro'nun sonunu getirebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.