Samsung Galaxy Buds Live Kolayca Tamir Edilebiliyor

Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlediği Unpacked 2020 sırasında yeni tam kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Live ile karşımıza çıkmıştı. iFixit tarafından test edilen yeni model, tamir edilebilirlik testini başarı ile geçti.

Galaxy Buds Live'ın iFixit Puanı 8/10

iFixit ekibi Galaxy Buds Live'ın bataryasını değiştirmeniz gerekirse nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine yönelik bir kılavuz hazırladı ve paylaştı. Buna göre yeni modelin bataryasını değiştirmek oldukça kolay ve bu, yayınlanan videoyu izleyen pek çok kişinin kolayca halledebileceği anlamına geliyor.

8 / 10 tamir edilebilirlik puanı ile diğer pek çok tam kablosuz kulaklık modeline kıyasla daha yüksek tamir edilebilirlik puanı alan Galaxy Buds Live'ın bataryasını değiştirmek yayınlanan kılavuzu takip ediyorsanız, gerekli araçlara sahipseniz ve yeterli sabrınız varsa oldukça kolay gibi gözüküyor.

Galaxy Buds Live'ın içindeki batarya 0.2 Wh'lık Varta CP1254 A3'tür. Bu, eskisi kadar kolay olmasa da bazı araştırmalarla çevrim içi olarak bulabileceğiniz bir batarya. Bu arada taşıma çantasının içerisinde de 1,81 Wh'lık bir batarya bulunuyor ki, bunun Galaxy Buds+'taki bataryaya nazaran daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz Galaxy Buds Live hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tam kablosuz kulaklık modelini beğendiniz mi ve satın almayı düşünüyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.