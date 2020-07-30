Samsung Galaxy Buds Live Tasarımı Tüm Açılardan Görüntülendi

Samsung önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliği sırasında bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Bu kapsamda tanıtılacak olan ürünlerden birisi de şirketin yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Live olacak. Samsung Galaxy Buds Live tasarımı tanıtıma birkaç gün kalmışken tüm açılardan görüntülendi!

Samsung Galaxy Buds Live Tasarımı Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere birkaç aydır Galaxy Buds Live'ın tasarımı ile ilgili pek çok sızıntıya şahit olduk ve yeni modelin neye benzeyeceğini temel hatları ile biliyoruz. Buna karşın XDA Developers'tan bir kullanıcı, yeni modelin tasarımını tüm açıları ile ortaya koydu.

Bu görüntülerden de fark edebileceğiniz üzere şirketin yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli, kullanıcıların kulak yapısına uyum sağlayabilmek adına küçük 'kanat uçları' ile geliyor. Buna ek olarak tasarımın her yönü ile gerçekten ilginç olduğunu ve kulakta nasıl duracağını merak ettiğimi söyleyebilirim.

Unpacked 2020 5 Ağustos 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Bu etkinlik sırasında karşılaşmayı beklediğimiz ürünler ise şu şekilde:

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy Fold 2

- Samsung Galaxy Tab S7

- Samsung Galaxy Watch 3

- Samsung Galaxy Buds Live

Peki siz Samsung Galaxy Buds Live tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tasarım başarılı mı yoksa başarısız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.