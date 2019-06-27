Samsung Galaxy Buds Modeli Önemli Bir Güncelleme Aldı

Kablosuz kulaklık alanında yeni bir ses getiren Samsung Galaxy Buds, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Özellikle yazılım konusunda yapılacak küçük değişiklikler, ses kalitesini daha da arttırır diye düşünüldü. Samsung bu konuda doğru bir tahminde bulundu ve önemli bir gelişme yakaladı. İşte haberimizin detayları.

Samsung Galaxy Buds modellerindeki güncelleme sayesinde, kablosuz kulaklarınızda 3 farklı yenilikle karşılaşacaksınız. Öncelikli olarak Samsung bu kulaklıkların daha çok ses kalitesine yönelmişti. Ses kalitesinin daha da netleştiğini sizler de fark edebilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds modeli Ambient Sound modu alıyor

Sesin kalitesini otomatik olarak ayarlama imkanı sunan Ambient Sound özelliği, sonunda Samsung Galaxy Buds modellerine de geldi. Bu özellik sayesinde, sesli aramalar veya müzik dinleme aktivitelerinde ses kalitesini otomatik olarak ayarlama imkanınız ortaya çıkıyor.

Güncelleme ile birlikte gelen son özellik ise batarya ile ilgili olacak. Normal şartlarda, iki kulaklığın ayrı ayrı şarj durumu gösterilmiyordu. Ancak yeni gelen güncelleme sayesinde, her iki kulaklık için de şarj durumu gösterilecek.

Samsung Galaxy Buds gibi yeni nesil kulaklıklar, düzenli olarak güncelleme alıyor. Samsung bu sayede Airpods gibi yeni teknolojileri yakalamaya çalışıyor. Eğer bu güncellemeyi aldıysanız, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.