Samsung Galaxy Buds+ Nasıl Olacak?

Samsung’un 2020’de çıkaracağı ilk giyilebilir cihaz muhtemelen Galaxy Buds’ın halefi olacak. Galaxy Buds+ adıyla tanıtılacak yeni kablosuz kulaklıklar nasıl olacak, özellikleri ne olacak? İşte Samsung Galaxy Buds+ hakkında son sızıntılar

Galaxy Buds, Samsung’un üst seviye akıllı telefon modelleri için ön sipariş aşamasında hediye edilen oldukça kaliteli kablosuz kulaklıklar. Ayrıca mağaza üzerinden de satın alınabilen kulaklıkların yenisi 2020’de çıkacak, yüksek ihtimal üreticinin yeni telefonlarıyla birlikte göreceğiz. Yüksek ihtimal Galaxy S11 veya Galaxy Fold 2’nin tanıtılacağı etkinlikte tanışacağız. Galaxy Buds+’ın ne zaman tanıtılacağı belirsiz olsa da tasarımı ve özelliklerine dair sızıntılar mevcut, arkası da kesilmiyor. Galaxy Buds ile aynı tasarıma sahip olacağı söylenen kulaklıkların pil düzeyi sol ve sağ butonlara (fiziksel) basılarak kontrol edilebiliyor. Mevcut Galaxy Buds’larda pil seviyesini görmek için telefondan Galaxy Wearable uygulamasını açmak gerekiyor.

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelecek olan Galaxy Buds+’ın özellikleri hakkında fazla bilgi yok. Samsung, piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklar arasında olan Apple AirPods Pro’nun özelliklerinden bir kısmını ya doğrudan alacak ya da geliştirilmiş olarak sunacaktır. Aktif gürültü engelleme özelliği kesin gelecek gibi görünüyor.