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Samsung Galaxy Buds+ Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Erkan Calp
Erkan Calp - | teknoloji

Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılacak kablosuz kulaklık Galaxy Buds+’ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Evan Blass, Galaxy Buds Plus özelliklerini sızdırmakla kalmadı, Galaxy Buds ve Galaxy Buds+ karşılaştırması tablosu da paylaştı.

Samsung’un 11 Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 serisi ile birliktee göreceğimiz yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarının artık özelliklerini tamamen biliyoruz.

Mevcut Buds kulaklıklardan 20 dolar daha pahalı olacağı (149 dolar) söylenen Galaxy Buds+, 85mAh piliyle yüzde 47 daha fazla güç kapasitesine sahip ve 11 saatlik çalma süresi ile yüzde 83 daha uzun dayanıyor. 3 dakika şarjla 60 dakika çalma süresi veriyor. Buds+’taki tweeter ve woofer sürücüleri ve ekstra bir mikrofon var. Dokunmatik yüzeyde artık özel bir Spotify butonu bulunuyor. Buds kulaklıkların en büyük eksiklerinden birisi aktif gürültü önleme özelliğinin Buds+ modelinde de olmayacağı söyleniyor. Öyle olursa sadece fiyat yönünden Apple AirPods ile yarışabilir. iOS kullanıcıları için Buds+ yardımcı uygulaması indirilmeye açılacak. Buds'ın yardımcı uygulaması sadece Android telefonlarda çalışıyordu.

Samsung Galaxy Buds vs Galaxy Buds+
  Galaxy Buds Galaxy Buds+
Fiyat 129$ 149$
Boyut

17.5 x 19.2 x 22.5 mm

5.6 g

17.5 x 19.2 x 22.5 mm

6.3 g
Pil Ömrü

Kapasite:

Çalma Süresi:

Konuşma Süresi:

Buds: 58 mAh

Kutu: 252 mAh

Earbuds: 6 Saat

Kutu+Earbuds: 13 Saat

Earbuds: 5 Saat

Kutu+Earbuds: 11 Saat

Buds: 85 mAh

Kutu: 270 mAh

Earbuds: 11 Saat

Kutu+Earbuds: 22 Saat

Earbuds: 7.5 Saat

Kutu+Earbuds: 15 Saat
Şarj

Hızlı Şarj:

Kablosuz:

15 dakika şarj = 100 dakika çalma

Evet

3 dakika şarj = 60 dakika çalma

Evet
Bağlanabilirlik

Bluetooth 5

Tek cihaz bağlantısı

Bluetooth 5

Çoklu cihaz bağlantısı
Hoparlörler 1 Yollu Dinamik

2 Yollu Dinamik

(Woofer+Tweeter)
Mikrofonlar

1 Harici

1 İç

2 Harici

1 İç
Ses Yalıtımı  Evet Evet
Ortam Sesi Evet Evet
Dokunmatik Yüzey Oynatma, Duraklatma, Geçme, Ses Oynatma, Duraklatma, Geçme, Ses, Spotify
Suya Dayanıklılık IPX2 IPX2
Uyumlu Uygulama Android Android, iOS
Uyumlu Cihazlar

Android 5.0 / RAM 1.5 ve üzeri

iPhone 7 / iOS 10 ve üzeri

Android 5.0 / RAM 1.5 ve üzeri

iPhone 7 / iOS 10 ve üzeri 
Renk Siyah, Beyaz, Sarı, Gümüş Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı

 

ETİKETLER: Samsung

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