Samsung Galaxy Buds+ Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılacak kablosuz kulaklık Galaxy Buds+’ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Evan Blass, Galaxy Buds Plus özelliklerini sızdırmakla kalmadı, Galaxy Buds ve Galaxy Buds+ karşılaştırması tablosu da paylaştı.
Samsung’un 11 Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 serisi ile birliktee göreceğimiz yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarının artık özelliklerini tamamen biliyoruz.
Mevcut Buds kulaklıklardan 20 dolar daha pahalı olacağı (149 dolar) söylenen Galaxy Buds+, 85mAh piliyle yüzde 47 daha fazla güç kapasitesine sahip ve 11 saatlik çalma süresi ile yüzde 83 daha uzun dayanıyor. 3 dakika şarjla 60 dakika çalma süresi veriyor. Buds+’taki tweeter ve woofer sürücüleri ve ekstra bir mikrofon var. Dokunmatik yüzeyde artık özel bir Spotify butonu bulunuyor. Buds kulaklıkların en büyük eksiklerinden birisi aktif gürültü önleme özelliğinin Buds+ modelinde de olmayacağı söyleniyor. Öyle olursa sadece fiyat yönünden Apple AirPods ile yarışabilir. iOS kullanıcıları için Buds+ yardımcı uygulaması indirilmeye açılacak. Buds'ın yardımcı uygulaması sadece Android telefonlarda çalışıyordu.
|Galaxy Buds
|Galaxy Buds+
|Fiyat
|129$
|149$
|Boyut
|
17.5 x 19.2 x 22.5 mm
5.6 g
|
17.5 x 19.2 x 22.5 mm
6.3 g
|Pil Ömrü
|
Kapasite:
Çalma Süresi:
Konuşma Süresi:
|
Buds: 58 mAh
Kutu: 252 mAh
Earbuds: 6 Saat
Kutu+Earbuds: 13 Saat
Earbuds: 5 Saat
Kutu+Earbuds: 11 Saat
|
Buds: 85 mAh
Kutu: 270 mAh
Earbuds: 11 Saat
Kutu+Earbuds: 22 Saat
Earbuds: 7.5 Saat
Kutu+Earbuds: 15 Saat
|Şarj
|
Hızlı Şarj:
Kablosuz:
|
15 dakika şarj = 100 dakika çalma
Evet
|
3 dakika şarj = 60 dakika çalma
Evet
|Bağlanabilirlik
|
Bluetooth 5
Tek cihaz bağlantısı
|
Bluetooth 5
Çoklu cihaz bağlantısı
|Hoparlörler
|1 Yollu Dinamik
|
2 Yollu Dinamik
(Woofer+Tweeter)
|Mikrofonlar
|
1 Harici
1 İç
|
2 Harici
1 İç
|Ses Yalıtımı
|Evet
|Evet
|Ortam Sesi
|Evet
|Evet
|Dokunmatik Yüzey
|Oynatma, Duraklatma, Geçme, Ses
|Oynatma, Duraklatma, Geçme, Ses, Spotify
|Suya Dayanıklılık
|IPX2
|IPX2
|Uyumlu Uygulama
|Android
|Android, iOS
|Uyumlu Cihazlar
|
Android 5.0 / RAM 1.5 ve üzeri
iPhone 7 / iOS 10 ve üzeri
|
Android 5.0 / RAM 1.5 ve üzeri
iPhone 7 / iOS 10 ve üzeri
|Renk
|Siyah, Beyaz, Sarı, Gümüş
|Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı
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