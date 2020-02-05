Samsung Galaxy Buds+ Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılacak kablosuz kulaklık Galaxy Buds+’ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Evan Blass, Galaxy Buds Plus özelliklerini sızdırmakla kalmadı, Galaxy Buds ve Galaxy Buds+ karşılaştırması tablosu da paylaştı.

Samsung’un 11 Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 serisi ile birliktee göreceğimiz yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarının artık özelliklerini tamamen biliyoruz.

Mevcut Buds kulaklıklardan 20 dolar daha pahalı olacağı (149 dolar) söylenen Galaxy Buds+, 85mAh piliyle yüzde 47 daha fazla güç kapasitesine sahip ve 11 saatlik çalma süresi ile yüzde 83 daha uzun dayanıyor. 3 dakika şarjla 60 dakika çalma süresi veriyor. Buds+’taki tweeter ve woofer sürücüleri ve ekstra bir mikrofon var. Dokunmatik yüzeyde artık özel bir Spotify butonu bulunuyor. Buds kulaklıkların en büyük eksiklerinden birisi aktif gürültü önleme özelliğinin Buds+ modelinde de olmayacağı söyleniyor. Öyle olursa sadece fiyat yönünden Apple AirPods ile yarışabilir. iOS kullanıcıları için Buds+ yardımcı uygulaması indirilmeye açılacak. Buds'ın yardımcı uygulaması sadece Android telefonlarda çalışıyordu.