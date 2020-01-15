Samsung Galaxy Buds Plus, AirPods Pro'ya Kafa Tutabilecek mi?

Unpacked 2020 sırasında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Buds Plus geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan Apple AirPods Pro için bir rakip olabilecek mi? İşte yeni detaylar.

Apple AirPods Pro Rakibi (mi?)

Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte pek çok yeni cihaz ile karşımıza çıkacak ve bu cihazlar hakkında birbirine ters pek çok rapor elimizde bulunuyor. Yani yeni cihazların tam olarak neye benzeyeceğini, nasıl adlandırılacağını ya da hangi özelliklerle geleceğini tam olarak bilemiyoruz.

Bu belirsizliğe dahil olan cihazlardan birisi de Galaxy Buds Plus olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu model, Galaxy Buds modelinin halefi olarak tanıtılacak. İlk sızıntılarla birlikte modelde aktif gürültü engelleyici özelliğinin bulunacağını duymuştuk. Nitekim son birkaç haftadır bunun tersi iddiaları görüyoruz.

Peki Galaxy Buds Plus, AirPods Pro için bir rakip olabilecek mi? Son sızıntılar doğru ise cevap basit, hayır. Eldeki bilgilere baktığımızda yeni modelin çok önemli yükseltmeler sunmayacağını görüyoruz. Bu da direkt olarak AirPods ile rekabet edebileceğini ancak AirPods Pro ile aynı segmentte bulunmayacağını gösteriyor.

Buna karşın batarya ömrü tarafında gerçekten iyi sıçramaların olması bekleniyor. Yeni modelde kulaklık başı 150 mAh ve taşıma çantası için 600 mAh batarya bekleniyor.

Yine de bu detayların kesinlik taşımadığını vurgulayalım. 11 Şubat tarihinde tanıtılacak ürünlerle birlikte gerçeği öğrenmiş olacağız.