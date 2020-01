Samsung Galaxy Buds Plus Nasıl Olacak?

Samsung Unpacked 2020 etkinliğinde S20 serisi ile birlikte Galaxy Buds+ kulaklıklar tanıtılacak. Samsung’un popüler kablosuz kulaklığının geliştirilmiş sürümünün tasarım ve renklerini gösteren render görseller paylaşıldı.

Samsung’un merakla beklenen akıllı telefonları Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra özellikleri 11 Şubat Unpacked etkinliğinde resmi olarak belli olacak. Her sene olduğu gibi Samsung’un yeni telefonlarını ön sipariş edenlere hediye olarak sunacağı kablosuz kulaklıkların yenisi Galaxy Buds Plus adıyla gelecek.

Sızıntılara göre Galaxy Buds+ üç renk seçeneği (siyah, açık mavi ve beyaz) ile gelecek. Tasarım olarak ilk modelden çok farklılık göstermeyecek, sadece LED göstergenin altında bir tuş bulunduracak. Bu fiziksel tuşa hangi fonksiyonun atandığına ilişkin bir bilgi henüz yok. Plus model olduğundan pilinin daha iyi gideceğini tahmin etmek güç değil ancak söylentiler Samsung’un pil ömrünü yüzde 50 artıracağı yönünde. Mevcut Galaxy Buds, 6 saat kullanım sunuyor. Bu gerçek olursa yeni Galaxy Buds, tek şarjla 12 saate kadar kullanıma izin verecek ki bu süre çok iyi. Ses tarafında iyileştirme olacaktır ancak aktif gürültü önleme özelliğinin olmayacağı söylentileri var.

Exclusive: Here are the full Galaxy Buds+/ Buds 2 official high quality renders! They will probably be 50% expensive more than Galaxy Buds (depending on your region). I don't know the specs yet but it should have bigger battery, more colours.

LINK: https://t.co/2CHw1YiLjM pic.twitter.com/S28f9qvilJ