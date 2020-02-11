Samsung Galaxy Buds+ Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung geçtiğimiz dakikalarda Galaxy Buds+ modelini tanıttı. Yeni nesil kablosuz kulaklık modeline ait tüm detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy Buds+ Teknik Özellikleri

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Galaxy Buds modelinin üstünden hemen hemen tam bir yıl gibi bir süre geçmişken, şirket yeni nesil kablosuz kulaklık modeli ile karşımıza çıktı. Selefi modele oranla bazı iyileştirmeler içeren Galaxy Buds+ hem teknik detaylar hem de tasarım açısından önceki modele oldukça büyük benzerlik gösteriyor.

Yeni modelde her bir kulaklık 85 mAh bataryaya sahipken taşıma çantasında 270 mAh batarya yer alıyor. Samsung, kulaklıkların kendi başına 11 saat, taşıma çantasının desteği ile 22 saat müzik dinleme süresi sunabileceğini iddia ederken yine kulaklıkların kendi başına 7,5 saat, taşıma çantasının da desteği ile birlikte 15 saat konuşma süresi sunabileceğini iddia ediyor. Önceki modelde de olduğu gibi kablosuz şarj desteğine sahip olan modelin (kablolu şarj ile) 3 dakika şarj ederek 60 dakika kullanım süresi sunduğu ifade edilmekte.

Tabii tüm bu sürelerin sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak değişebileceğini, alacağınız performansın daha düşük ya da daha yüksek olabileceğini vurgulamakta fayda var.

Tüm bunlara ek olarak çoklu cihaz desteği ile gelen model, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine de sahip. IPX2 sertifikasına sahip olan modelin 0-15 derece açıdan gelen su damlacıklarına karşı koruma sunduğu da biliniyor.

Hem Android hem de iOS desteği sunan Galaxy Buds+ modelini kullanabilmek için Android tarafında en az 1,5 GB RAM ve Android 5.0 sürümüne, iOS tarafında en az iPhone 7 ve iOS 10 sürümüne sahip olmanız gerekmekte.

Samsung Galaxy Buds+ Fiyatı

Samsung Galaxy Buds+ siyah, beyaz, mor ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise 149 dolar olarak açıklandı. Tüm bunlara ek olarak Buds+'ın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ya da sunulursa hangi fiyat etiketine sahip olacağı şu aşamada bilinmiyor. Bu yönde gelişmeler ortaya çıktığında sizleri haberdar edeceğiz.

Peki siz Galaxy Buds+ hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.