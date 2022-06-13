Samsung Galaxy Buds Pro 2'nin Seri Üretimine Başlandı

Geçen yılın Ocak ayında Galaxy Buds Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung'un üst düzey kulaklıkları için yeni bir model daha gelmedi ancak bu yakında değişebilir. Teknoloji devinin Buds Pro'nun halefinin seri üretimine başladığı bildiriliyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Max Jambor'a göre Galaxy Buds 2 Pro (veya Galaxy Buds Pro 2) seri üretime girdi. Bir diğer kaynak SnoopyTech de Twitter'da yeni kulaklıkların varsayılan renk çeşitlerini yani Zenith White, Zenith Bora Purple ve Zenith Graphite olduklarını açıkladı.

Yine de bu iddialar dışında Samsung'un yeni nesil Galaxy Buds Pro'yu ne zaman tanıtacağı konusunda resmî bir açıklama yok. SamMobile, kulaklıkların Temmuz ayında piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. Bu, Buds 2 Pro'nun Samsung'un yakında çıkacak Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün Ağustos ayında beklenen duyurusundan önce çıkabileceği anlamına geliyor.

Samsung'un Yeni Galaxy Buds Pro Kulaklığı Ne Özelliklere Sahip Olacak?

Buds 2 Pro'nun tanıtımı Samsung'un programın açık bir şekilde gerisinde olsa da ses aksesuarlarının gelişmiş pil ömrü ve daha ergonomik yapısı ile birlikte gelmesi bekleniyor. Yaklaşan bu yeni kulaklık hakkında başka pek de fazla bilgi sızdırılmadı ancak tasarım noktasında muhtemelen Galaxy Buds 2'ye benzeyecekler çünkü bu tarz aynı serinin yeni modellerinde büyük çaplı şirketler büyük çaplı değişikliklerde bulunmaya yanaşmıyorlar. Keza bir diğer bilinen şeyse son yıllarda iyice geliştirilen aktif gürültü engelleme özelliklerindeki iyileştirmelerin yeni Galaxy Buds Pro'da yer almasının muhtemel olduğu.

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