Samsung Galaxy Buds Pro TWS Kulaklıkları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Buds Pro TWS kulaklık özellikleri ve sertifikası ortaya çıktı. Galaxy S21 serisiyle birlikte gelmesi beklenen yeni Samsung kulaklıkları, tasarımı ve özellikleriyle neler vadediyor? İşte Samsung Galaxy Buds Pro hakkında sızdırılan detaylar.

Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 serisi ile yeni kablosuz kulaklıkları piyasaya sürmesi zaten bekleniyordu. Şirket bunu, son iki yılda piyasaya sürülen her iki Galaxy S amiral gemisinde de yaptı. Şimdi ortaya çıkan bir rapor, Samsung'un bu kulaklıklara yepyeni bir isim verdiğini gösteriyor: Samsung Galaxy Buds Pro.

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Samsung Galaxy Buds Pro TWS kulaklık özellikleri

Samsung'un yeni kulaklıkları hakkındaki daha önceki raporlar, Galaxy Buds Beyond olarak adlandırılacağını ileri sürmüştü. Bu yeni kulaklıklar, Galaxy S20 serisi ile piyasaya sürülen Galaxy Buds+'ın doğrudan halefleri olacak.

Endonezya'nın sertifikasyon otoritesi tarafından yayınlanan yeni sertifika, Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklıklarının adını onayladı. Galaxy Buds Pro olarak adlandırılacak yeni TWS kulaklıklar, ayrıca SM-R190 model numarasını taşıyacaklar. Daha önce Çin'in 3C regülatörü de bu ismi Çince olarak onaylamıştı.

Galaxy Buds Pro için ortaya çıkan sertifikaya ek olarak, Galaxy Buds+ ile aynı tasarıma sahip olacakları dile getirildi. Şimdiye kadar Galaxy Buds Live'da sunulan Aktif Gürültü Önleme (Active Noise Cancellation) özelliğine de sahip olmaları muhtemel gözüküyor. Ayrıca yeni TWS kulakların 472 mAh bataryaya yer vereceği iddia edildi.

Çıkış tarihine gelirsek; Samsung Galaxy Buds Pro'nun gelecek yılın başlarında Galaxy S21 ile aynı zamanda gelmesi bekleniyor. Samsung birkaç yıl boyunca üst düzey akıllı telefonlarını Şubat veya Mart aylarında piyasaya sürmeyi alışkanlık haline getirdiği için Galaxy S21 lansmanı büyük ihtimalle gelecek yılın başında gerçekleşecek.

Galaxy Buds Pro'nun tek başına ne kadara mal olacağı tam olarak belli değil. Ön sipariş teşviki olarak Galaxy S21 serisi ile birlikte sunulmalarını bekleyebiliriz, çünkü Samsung bunu son birkaç yıldır yapıyor. Ayrıca Samsung Galaxy S21 hakkında bugüne kadar sızdırılan tüm özellikleri, fiyat ve çıkış tarihi iddialarına göz atmak isterseniz sizi şu yazımıza alabiliriz.