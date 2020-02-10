Samsung Galaxy Buds+ Tanıtılmadan Önce İncelendi!

Samsung yarın gerçekleşecek olan Unpacked 2020 sırasında Galaxy Buds+ modelini bizlerle buluşturacak. Ancak bunu beklemenize gerek yok.

Yeni kablosuz kulaklık modeli tanıtılmadan önce incelendi.

Galaxy Buds+ Nasıl Olacak?

YouTube üzerinde paylaşımlar yapan techtechtech isimli kanal tarafından yayınlanan 'Samsung Galaxy Buds+ hand-on review' isimli video, Samsung'un yarın tanıtacağı düşünülen yeni kablosuz kulaklık modelini kanlı canlı bir şekilde ortaya çıkardı.

Geçen haftalarda ortaya çıkan sızıntıları doğrulayan video; tasarım ve performans gibi önemli detaylara ışık tutuyor.

Kutudan başlarsak güncel modelin kutusu ile hemen hemen birebir tasarıma sahip bir kutu görüyoruz. Buna ek olarak kutu içeriği de aynı şekilde. Ürünün tasarımında bazı ufak çaplı değişiklikler var. Bunlar genelde taşıma çantası üzerinde görülüyor. Buna ek olarak videoda bulunan ürünün renginin yeni bir renk olduğunu ve muhtemelen başka yeni renklerin de olacağını görmüş oluyoruz.

Konuyu daha fazla uzatmadan sizleri video ile baş başa bırakalım. Sizde videoyu izledikten sonra yeni ürün ile ilgili görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.