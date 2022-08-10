Konfor ve Verim Bir Arada: Samsung Galaxy Buds2 Pro Tanıtıldı

Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Buds2 TWS kulaklıklarını duyurmuştu ve bugün şirket, Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Pro sürümünü görücüye çıkardı. Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS kulaklıklar, daha rahat ve uzun süreli kullanım deneyimi için öncekilerden %15 daha küçük boyutta.

Kulakiçi kulaklıklar aerodinamik bir tasarıma sahip ve etkili hava akışı için özel bir havalandırma deliğiyle geliyor. Buds2 Pro, üç mikrofonlu bir sisteme inşa edilmiş durumda ve dikkat dağıtan gürültüyü en aza indirmek için Galaxy Buds Pro'nun iki katından daha büyük bir genişletilmiş ön camı bulunuyor.

Aktif Gürültü Önleme, Gürültüyü Üç Desibel Daha Azaltıyor

Samsung Galaxy Buds2 Pro, gürültüyü Galaxy Buds Pro'dan üç desibel daha azalttığı iddia edilen gelişmiş bir akıllı Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile birlikte geliyor. Kulaklıklar ayrıca sokakta biriyle konuşmaya başlar başlamaz sesinizi ayarlayarak yanıtlarını duyabilmeniz için Ses Algılama özelliğine de sahip. Bu özellik ayrıca konuşmayı güçlendirmeye yardımcı olmak için Buds2 Pro'yu ANC Modundan Ambiyans Modu'na değiştirmeye de yarıyor.

Galaxy Buds2 Pro, her kulaklıkla daha net ve daha zengin ses için işleme sırasında sabit ve yüksek kaliteli bir ses sağlamak adına 24 bit Hi-Fi sese sahip. Kulaklıklar, daha sürükleyici ve gerçekçi bir deneyim sunmak için 360 derecelik sesi destekliyor ve sinematik bir ses deneyimini yansıtabilmek için Dolby Head Tracking teknolojisini kullanıyor.

Uzun Süreli Pil Desteği ile Ön Plana Çıkıyor

Samsung Galaxy Buds2 Pro; akıllı telefonunuz, tabletiniz, akıllı saatiniz, PC'niz ve akıllı TV'niz ile çalışabiliyor. Samsung ayrıca sorunsuz bir geçiş için Buds2 Pro'yu bir Samsung TV veya Galaxy Book'a bağlamak için Buds Audio Switch, Easy Pair ve Bluetooth Info Sync hizmetini genişletti. Buds2 Pro ayrıca SmartThings Find'ı da destekliyor yani çevrimdışıyken bile kulaklığınızı geride bıraktığınızda Galaxy cihazınızdan bildirim alabiliyorsunuz.

Her kulaklık başına 61 mAh pile sahip olan Samsung Galaxy Buds2 Pro'nun şarj kutusu, bir USB-C bağlantı noktası üzerinden güç sağlama imkânı tanıyor ve toplam kullanım süresini 29 saate kadar uzatabilen 515 mAh pil içeriyor. Samsung Galaxy Buds2 Pro'nun öne çıkan diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.3 bağlantısı, AKG ayarı ve IPX7 suya dayanıklılık yer alıyor.

Samsung Galaxy Buds2 Pro Fiyatı

Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS kulaklıklar 230€/230$ fiyat etiketine sahip ve üç renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor. Samsung Galaxy Buds2 Pro'nun Türkiye fiyatı şu anda belirsiz durumda.