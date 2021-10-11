Samsung, Galaxy Cihazlarla Film Çekmek İstiyor

Apple'ın 14 Eylül tarihinde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında iPhone 13 modelleri ile çekilmiş bir kısa filme şahit olmuştuk. Şimdi Samsung, Galaxy ailesine mensup cihazlarla film çekmek için dünyaca ünlü yönetmenlerle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Samsung, Galaxy Cihazlarla Film Çekecek

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada Filmed #withGalaxy olarak isimlendirilen yeni bir kampanyanın duyurusu yapıldı. Bu kampanya kapsamında dünyaca ünlü yönetmenlerden birisi olan Joe Wright ile iş birliği yapılacak. Kendisini Aşk ve Gurur, Kefaret, En Karanlık Saat ve Hanna gibi filmlerle yakından tanıyoruz.

Wright yaptığı açıklama sırasında "Bu süreç boyunca beni en çok şaşırtan şey, oraya girmenin ve karakterlerle ve hikayeyle birlikte olmanın ne kadar hızlı ve kolay olduğuydu. Kamera her zaman hazır ve yapmanız gereken tek şey doğrultup çekmek." ifadelerini kullandı.

Samsung bünyesinde görev alan Stephanie Choi ise "Bu seriyle insanlara harika filmler yaratmak için süslü stüdyo ekipmanlarına ve büyük bütçelere gerçekten de ihtiyaç duymadıklarını göstermek istiyoruz. Tek ihtiyaçları olan şey biraz hayal gücü ve ve ceplerindeki Galaxy."

Son yıllarda akıllı telefonların kamera tarafındaki devrimsel gelişmelerine yakından tanıklık ettik. Dünyanın dört bir yanında pek çok yönetmen, bazı deneysel çekimler olarak akıllı telefon kameralarına güvendi. Nitekim ülkemizdeki birkaç projenin de akıllı telefon ile çekildiğini biliyoruz.

Samsung tarafından başlatılan kampanya ise bunun son örneklerinden birisi olarak öne çıkacak. Seri boyunca birden fazla kısa film ile karşılaşacağız ve koltukta oturan tanınır isimler, bu deneyimin daha da pekişmesine önemli bir katkı sağlamış olacak.