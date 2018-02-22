Samsung, Galaxy Düşme Testi Videosu Yayınladı

25 Şubat'ta yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Samsung, yayınladığı drop test (düşme testi) videosu ile Galaxy serisinin ne kadar dayanıklı olduğunu herkese gösteriyor.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobil World Congress 2018'den (Mobil Dünya Kongresi) sadece bir gün önce merakla beklenen Galaxy S9 serisini tanıtacak olan Güney Koreli şirket, resmi YouTube kanalından yeni bir 'düşme testi' videosu yayınladı.

Galaxy S8 ile uçtan uca ekran modasını başlatan Samsung, tasarım ve hissiyat anlamında kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunmuştu. Camdan yapılmış çarpıcı akıllı telefon tasarımları, plastik malzemeden yapılmış telefonlara kıyasla çok daha iyi görünüyor. Ancak yeni tasarım ve malzeme seçimleri cihazları düşmelere karşı daha kırılgan bir hale getiriyor.

Samsung, her yıl amiral gemisi akıllı telefonlarını daha dayanıklı bir hale getirmek için en zorlu koşullara dayanıklı olan en yeni Gorilla Glass camları kullanıyor. Buna rağmen bu telefonlar düştüğü zaman kolayca kırılabiliyor ya da deforme olabiliyor.

Samsung, YouTube kanalından yayınladığı videoda Galaxy serisinin düşmelere karşı dayanıklı olduğunu göstermeye çalışıyor. Fakat şık çekim açıları haricinde, video konuyla ilgili çok fazla şey sunmuyor. Sadece Samsung'un akıllı telefonlarını tasarlarken kapsamlı düşme testleri yaptığından bahsediliyor.

Yeni Galaxy amiral gemisi akıllı telefonlarındaki kavisli ve Infinity ekranlar, dayanıklılık açısından beklenen performansı tam anlamıyla vermiyor. Ayrıca bu ekranların değiştirme maliyetleri de her geçen gün artıyor. Bu nedenle Samsung, kullanıcılara düzenli olarak ekran değiştirme imkanı sunan satış promosyonları sunuyor. Yine de siz siz olun telefonunuzu elden düşürmemeye gayret edin. Ne olur ne olmaz!

Gorilla Glass camların dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz?