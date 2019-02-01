Samsung Galaxy F Tanıtım Videosu Yanlışlıkla Yayınlandı

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Samsung, merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonu için gün saymaya başladı. Bugün yanlışlıkla paylaşılan bir videoda ise yaklaşık 20 gün sonra tanıtılması beklenen telefon ilk kez görüntülendi.

20 Şubat 2019 itibarıyla Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında yeni mobil cihazlarını tanıtması beklenen Samsung’un, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin yanı sıra Galaxy F adını alması beklenen katlanabilir telefonunu, Galaxy Buds isimli kablosuz kulaklığını ve yeni tabletini göstereceği konuşuluyordu. Dün itibarıyla Samsung Türkiye, yeni kulaklığa dair ilk bilgileri paylaşırken, diğer cihazlar için hazırlanan tanıtım videosu ise yanlışlıkla ortaya çıktı.

Birkaç ay önce Güney Kore’de düzenlenen etkinlik sırasında katlanabilir modelin çalışan ilk prototipini gösteren Samsung, o etkinlikte yeni modele dair detayları paylaşmamıştı. Hatta tanıtım sırasında sahnenin ışıkları kısılmış ve çerçevenin üzerine bir tür koruma geçirilerek, çerçevenin görülmesi engellenmişti.

MWC 2019’da Galaxy F konusunda tüm detayları açıklaması beklenen Samsung, bunlar yaşanmadan önce “yanlışlıkla” paylaştığı videoyla merakla beklenen yeni modeline dair ilk detayları vermiş oldu.