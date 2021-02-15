Samsung Galaxy F62 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı: Trafo Gibi Bataryalı

Samsung Galaxy F62 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Samsung Galaxy F62 hakkında çok fazla sızıntı gelmemişti ve Samsung bir sürpriz yaparak cihazı tanıttı.

Samsung Galaxy F62 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED Plus

Super AMOLED Plus Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400

1080 x 2400 İşlemci: Exynos 9825 (7 nm)

Exynos 9825 (7 nm) Grafik İşlemci: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Bellek: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 25W Kablolu

25W Kablolu İşletim Sistemi: Android 11

6.7 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy F62, Exynos 9825 işlemciden güç alıyor. Telefonun 2 farklı RAM seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden bir tanesi 6 GB, diğeri ise 8 GB. Her iki RAM seçeneğinde de 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy F62'nin arka tarafında 4 adet kamera bulunuyor. Bu kameralar şu şekilde: 64 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik. Ön kısımda ise 32 MP çözünürlüğünde sensör yer alıyor.

Telefonun en can alıcı kısmı batarya diyebiliriz. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya bulunuyor. Bu batarya kapasitesi günümüz akıllı telefonlarına kıyasla oldukça yüksek ve telefonun 2 günü rahat bir şekilde çıkarabileceğini kesinlike söyleyebiliriz.

Cihazda 25W hızlı şarj teknoloji bulunuyor ve son olarak Android 11 işletim sistem ile kutudan çıkan telefonda yeşil, siyah ve mavi renk seçeneği bulunuyor.

Samsung Galaxy F62 Fiyatı

Samsung Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı: 330 dolar / vergiler hariç 2.300 TL

Samsung Galaxy F62, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı: 358 dolar / vergiler hariç 2.496 TL

Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Samsung Galaxy F62 özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonun Türkiye fiyatı ne kadar olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin!