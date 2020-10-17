Samsung Galaxy Fit 2 Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Koreli üretici Samsung'un en yeni fitness ürünü olan Galaxy Fit 2 satışa sunuldu. İşte avantajlı kampanyasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Fit 2 fiyatı ve özellikleri.

Samsung'un bir süre önce duyurduğu yeni giyilebilir fitness cihazı bugün itibarıyla satın alınabilir durumda. Galaxy Fit 2, geçen yıl Şubat ayında piyasaya sürülen ilk Galaxy Fit'in uzun zamandır beklenen devam modeli olarak sunuldu ve önceki modele kıyasla çok daha geniş özelliklere sahip.

Samsung Galaxy Fit 2 fiyatı ve özellikleri

Galaxy Fit 2 için ilk sürüme kıyasla en belirgin yükseltme, daha büyük ekranla yaşandı. Galaxy Fit 2, 126 x 294 çözünürlüğe sahip 1.1 inç ekrana sahip. Bu, Galaxy Fit'in 0,95 inç ekranını önemli bir farkla geride bıraktığı anlamına geliyor. Ekrandaki büyüme rağmen, giyilebilir cihazın kasası eski modelle aynı boyutta ve sadece 21 gram ağırlığıyla biraz daha hafiflemiş durumda.

Yine aynı şekilde ekranın altında daha büyük bir pil yer alıyor. 159 mAh pil, eski modelin 120 mAh piline göre daha yüksek bir kapasiteye sahip ve bu da daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Hatta Samsung, ayarlara bağlı olarak Galaxy Fit 2'nin üç haftaya kadar pil ömrüne sahip olabileciğini iddia ediyor.

Galaxy Fit 2 ile aktivite, uyku ve egzersiz istatistiklerinizi bir gösterge tablosunda gözlemleyebilir ve sağlık ve zindelik seviyeleriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca Samsung'un giyilebilir cihazı fitness çalışmalarınızı gelişitirmeye yardımcı olmak için kalp atış hızınızı gün boyunca ölçebiliyor. Kırmızı ve siyah seçenekleriyle sunulan ürünün, basit tasarımı sayesinde spor salonunda veya iş yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tüm bu özellikler ve daha fazlası için Galaxy Fit 2 ile ilgileniyorsanız, şu anda Samsung.com'dan satın alabilirsiniz. ABD için 60 dolarlık bir fiyatla sunulan ürünün ülkemizdeki fiyatı henüz resmi olarak paylaşılmadı. Ayrıca yakın tarihte üçüncü taraf perakendecilere de gelmesi muhtemel Samsung Galaxy Fit 2 hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşın!