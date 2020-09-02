Samsung Galaxy Fit 2 Duyuruldu, İşte Özellikleri

Pandemi, dünya genelinde spor salonlarının ve spor tesislerinin kapanmasına neden oldu, insanlar egzersizlerini evde yapmak zorunda kaldı. Bu konuda yardımcı olabilecek çeşitli araç ve hizmetler var. Giyilebilir aktivite takipçilerine olan talebin artmasıyla birlikte yeni duyurulan ürünlerden birisi de Samsung Galaxy Fit 2 oldu. Samsung Galaxy Fit 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Samsung, bugün düzenlediği Life Unstoppable etkinliğinde yeni mobil, giyilebilir, TV, ses ve ev cihazlarını tanıttı. Galaxy ailesinin yeni üyeleri (Galaxy Tab A7, Galaxy Fit 2, Galaxy A42 5G, Galaxy Z Fold2), üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj pedi Wireless Charging Trio, 4K lazer projeksiyon cihazı The Premiere dahil pek çok ürün gördük.

Samsung Galaxy Fit 2 Özellikleri

Samsung’un aktivite takipçisi Galaxy Fit 2’den bahsedecek olursak, şirketin yeni akıllı bilekliği ince ve hafif bir tasarıma sahip. Beş farklı aktivite türünü otomatik olarak algılayıp takip edebiliyor. Kullanıcıya yakılan kalori, kalp atış hızı, mesafe ve daha fazlasını sunuyor. Uyku takip özelliği de mevcut. Galaxy Fit 2, uykunuzun günlük analizini yapmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir uyku puanı veriyor. Cihazın oyuk tasarımı terlemeyi azaltmaya yardımcı olurken, 1.1 inç AMOLED 3D cam ekran cihaza özel bir dokunuş eklemenizi sağlayan 70’den fazla farklı kadran seçeneği sunuyor. 159 mAh pil tek şarjla en az 15 gün kullanım sağlıyor. Bu da Galaxy Fit 2’yi akıllı saate gerek duymayan ancak fitness hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak bir cihaz arayanlar için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Cihazın kendisi plastikten yapılmış, IP68 sertifikasına sahip olmasıyla suya dayanıklı ve yalnızca 21g ağırlığında.

Samsung Galaxy Fit 2 Renkleri

Galaxy Fit 2, Android (en az 1.5GB RAM’li Android 5.0 ve üzeri çalıştıran modeller) ve iOS cihazlarla (iOS 10.0 ve üzeri çalıştıran iPhone 7 ve daha yeni modeller) kullanılabiliyor. Samsung, Galaxy Fit 2 fiyatını ve çıkış tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Selefi Galaxy Fit’in fiyatı 100 dolardı, Galaxy Fit 2’nin fiyatı da çok yakın olabilir.