Samsung Galaxy Fit 2 Çok Yakında Tanıtılabilir

Son zamanlarda hızlı bir yükseliş ivmesi kazanan giyilebilir aksesuar sektörünün en önemli parçasını akıllı saatler ve akıllı bileklikler oluşturuyor. Nitekim akıllı saat tarafında Apple, akıllı bileklik tarafında ise Xiaomi pazardaki hakimiyeti ellerinde tutuyor. Samsung bu listeyi değiştirmeye kararlı gibi gözüküyor ve bazı yeni sertifikalandırmalara göre Samsung Galaxy Fit 2 oldukça yakında karşımıza çıkabilir.

Samsung Galaxy Fit 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung geçtiğimiz saatlerde aldığı Bluetooth SIG sertifikası ile birlikte yeni bir giyilebilir aksesuar üzerinde çalıştığını bizlere göstermiş oldu. SM-R220 model numarasına sahip cihazın Galaxy Fit 2 ya da Galaxy Fit-E 2 olması bekleniyor. Bu serinin mevcut nesillerinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini göz önüne alırsak bu iddiaların doğru olabileceğini düşünebiliriz.

Şirketin bu ay ya da önümüzdeki ay içerisinde Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modellerini tanıtmaya hazırlandığını göz önüne alırsak yeni akıllı bileklik modellerinin de yine bu ay ya da önümüzdeki ay tanıtılmasını ve ilerleyen dönemlerde satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Akıllı saat kullanmayı sevmeyen ya da akıllı saatlere yüksek fiyatlar ödemeyi istemeyen kullanıcılara odaklanan Galaxy Fit serisi nispeten düşük fiyatları, uzun batarya ömürleri ve gelişmiş egzersiz takibi yetenekleri ile öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde yeni modellerle ilgili daha fazla detaya ulaşmayı bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek adına bizi takipte kalın.