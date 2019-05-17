Samsung Galaxy Fit'in Yeteneklerini Gösteren Video

Samsung, yakında piyasaya süreceği akıllı bilekliği Galaxy Fit etrafındaki heyecanı diri tutmak amacıyla yeni bir video paylaştı.

Geçtiğimiz şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked 2019 etkinliği sırasında yeni nesil Galaxy S10 ailesini tanıtan Samsung, telefonlarının yanı sıra Galaxy Fit ve Galaxy Fit e adındaki giyilebilir ürünlerini de görücüye çıkarmıştı.

Amatör koşuculardan atletlere kadar birçok kişiye hitap eden yeni Galaxy Fit modelleri, diğer markalara ait akıllı bileklik modellerinde olduğu gibi temelde spor ve sağlık üzerine odaklanan bir ürün.

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Fit’in ilgi çekici özelliklerini vurgulayan kısa bir video yayınladı. Tümleşik stres yönetiminden, otomatik egzersiz tespitine kadar pek çok özelliği bünyesinde barındıran akıllı bileklik, ince ve şık tasarımıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Samsung bu ayın başlarında bazı pazarlara Galaxy Fit e'yi göndermeye başladı; ancak ailenin premium modeli Galaxy Fit’in ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil.

Peki, Galaxy Fit ve Galaxy Fit e arasındaki fark ne? Doğruyu söylemek gerekirse, pek bir fark yok. Her ikisi de siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip ediyor. Ayrıca geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.

İki cihaz arasındaki en belirgin farklar ekran ve batarya tarafında. Galaxy Fit 0.95 inç AMOLED ekran ve 120 mAh bataryaya sahipken, Galaxy Fit e ise 0.74 inç PMOLED ekran ve 70 mAh batarya ile geliyor.