Samsung Galaxy Fit ve Fit e Tanıtıldı

Samsung Galaxy Unpacked 2019 etkinliği sırasında yeni akıllı telefon modellerini tanıtan Güney Koreli teknoloji devi, telefonlarının yanı sıra akılı saatlerini de gün yüzüne çıkardı. Yeni Galaxy Watch’un yanı sıra etkinlikte Galaxy Fit ve Galaxy Fit e modelleri de gösterilenler arasında yerini aldı.

Amatör koşuculardan atletlere kadar birçok kişiye hitap eden yeni Galaxy Fit modelleri, diğer markalara ait akıllı bileklik modellerinde olduğu gibi temelde spor ve sağlık üzerine odaklanan özelliklerle donatıldı. Aktif yaşam tarzını destekleyen ve takip etmenizi sağlayan Galaxy Fit, birçok farklı detayı ile dikkat çekmeyi başardı.

Samsung tarafından yeni Galaxy Fit ve Galaxy Fit e şöyle tanıtıldı: “İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.”

Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit e özellikleri