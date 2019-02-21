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Samsung Galaxy Fit ve Fit e Tanıtıldı

samsung galaxy fit
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji

Samsung Galaxy Unpacked 2019 etkinliği sırasında yeni akıllı telefon modellerini tanıtan Güney Koreli teknoloji devi, telefonlarının yanı sıra akılı saatlerini de gün yüzüne çıkardı. Yeni Galaxy Watch’un yanı sıra etkinlikte Galaxy Fit ve Galaxy Fit e modelleri de gösterilenler arasında yerini aldı.

Amatör koşuculardan atletlere kadar birçok kişiye hitap eden yeni Galaxy Fit modelleri, diğer markalara ait akıllı bileklik modellerinde olduğu gibi temelde spor ve sağlık üzerine odaklanan özelliklerle donatıldı. Aktif yaşam tarzını destekleyen ve takip etmenizi sağlayan Galaxy Fit, birçok farklı detayı ile dikkat çekmeyi başardı.

Samsung tarafından yeni Galaxy Fit ve Galaxy Fit e şöyle tanıtıldı: “İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.”

Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit e özellikleri

Kategori

Galaxy Fit Özellikleri

Galaxy Fit e Özellikleri

Renk

Siyah, Gümüş

Siyah, Beyaz, Sarı

Ekran

0.95” Tam renkli AMOLED

120 x 240

0.74” PMOLED

64 x 128, 193 ppi

İşlemci

MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz

MCU Cortex M0 96MHz

İşletim Sistemi

Realtime OS

Realtime OS

Boyutlar

18.3(W) x 44.6 (H) x 11.2(T)

24g (kayışla)

16.0(W) x 40.2(H) x 10.9(T)

15g (kayışla)

Bellek

512KB dâhili RAM,

2048KB harici RAM,

32MB harici ROM

128KB dâhili RAM,

4MB harici ROM

Bağlantı

BLE

BLE

Sensör

Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer, Jiroskop

Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer

Pil

120mAh

70mAh

Şarj

NFC Kablosuz

Pogo

Dayanıklılık

5ATM’ye kadar su geçirmez

MIL STD 810G

5ATM’ye kadar su geçirmez

MIL STD 810G

Uyum

Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü
iOS 9.0 ve üstü

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