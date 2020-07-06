Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold 2, 3C Sertifikasını Aldı

Samsung Galaxy Note tanıtım gününde iki katlanabilir telefon modeli de göreceğiz. Bunlardan biri Galaxy Fold 2 olacak. 5 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Fold 2, Çin’in 3C sertifikasyon sitesinden geçti.

Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri

Samsung’un 5 Ağustos’ta online düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı telefonlardan biri olacak Galaxy Fold 2, son olarak 3C sertifikasını aldı. Telefonun 5G bağlantısını destekleyeceği ve 25W şarj aleti ile geleceği kesinleşti.

Daha önceki sızıntılar, akıllı telefonun 7.7 inçlik esnek bir ekranla geleceğini ortaya çıkarmıştı. Delik çentikli, ilk Fold’a kıyasla daha büyük ekran ve daha yüksek ekran/gövde oranı ile gelecek. Ekranın 120Hz yenileme hızı desteğiyle birlikte 2213 x 1689 piksel çözünürlük ve 11.8:9 en boy oranı sunması bekleniyor. Nispeten daha ince çerçevelere ve 819 x 2267 piksek çözünürlüğe sahip daha büyük 6.23 inç kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 865 veya daha yeni ancak henüz duyurulmamış Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alabilir. Bellek açısından, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama ile gelebilir.

Galaxy Fold 2 katlanabilir telefon, 64 megapiksel + 16 megapiksel + 12 megapiksel üçlü kamera sistemi ile gelebilir ancak öne kamera kurulumu henüz bilinmiyor. Marslı Yeşili (Martian Green) ve Uzay Mavisi (Astro Blue) renkleri ile bizleri karşılayacak telefonun S-Pen kalem ile gelmeyeceği söyleniyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket henüz doğrulamamış olsa da, Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Note 20 serisi (Note 20 ve Note 20 Plus/Ultra) tanıtması bekleniyor.