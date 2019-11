Samsung Galaxy Fold 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Samsung, ilk katlanabilir telefon modelini Şubat 2019 tarihinde Galaxy S10 serisi ile birlikte duyurmuştu. Şimdi ise Galaxy Fold 2 modeline ait çıkış tarihi sızdırıldı.

Galaxy Fold, Şubat 2019 tarihinde duyurulmuş olsa da ekranda çıkan sorunlar onu çizim tahtasına geri göndermişti. Ancak, Eylül ayında revize edilmiş versiyonun satışa sunulmasından da önce Güney Koreli teknoloji devinin ikinci bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışmaya başladığına yönelik raporlar ortaya çıkmaya başlamıştı.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ