Samsung Galaxy Fold 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Samsung, ilk katlanabilir telefon modelini Şubat 2019 tarihinde Galaxy S10 serisi ile birlikte duyurmuştu. Şimdi ise Galaxy Fold 2 modeline ait çıkış tarihi sızdırıldı.

Ekran Değişiklikleri Ön Planda Olacak

Galaxy Fold, Şubat 2019 tarihinde duyurulmuş olsa da ekranda çıkan sorunlar onu çizim tahtasına geri göndermişti. Ancak, Eylül ayında revize edilmiş versiyonun satışa sunulmasından da önce Güney Koreli teknoloji devinin ikinci bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışmaya başladığına yönelik raporlar ortaya çıkmaya başlamıştı.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) October 29, 2019

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından paylaşılan bir görüntü, yeni modelin kapaklı bir telefona benzer yapıda olacağını gösteriyordu. Dikey olarak katlanan bu telefonun ekranı da daha küçük boyutlarda olacak. Ortaya çıkan raporlar da küçük ekran boyutuna sahip olan ve Galaxy Fold 2 olarak adlandırılan yeni bir modeli onaylıyor.

Görünüşe göre ekran tarafında yapılacak tek değişiklik dikey katlanma olmayacak. Ekranda kullanılan PI panel, kendisini çizilmelere dayanıklı ultra ince cama (UTG) bırakacak.

Maliyeti Düşürmek

UTG panel önemli bir değişiklik olsa da ek maliyeti yanında getiriyor. Raporlara göre Galaxy Fold 2, ilk nesil modelden daha ucuz olacak. Söz konusu iddialar ise 1,500 dolar seviyesinde dolaşmakta. Güncel modelin 1,980 dolar fiyat etiketi ile satıldığını düşünürsek, bu önemli bir azaltma olacaktır.

Bu doğru ise Samsung'un üretim maliyetlerini düşürmek için PI panele bağlı kalmaya karar verebilir. Fiyat düşürme politikasının bir diğer yolu ise depolama seçeneklerinde oynamalar yapmak. Güncel nesil model 512 GB depolama alanı ile gelirken Fold 2, 256 GB depolama alanı ile satışa sunulabilir.

Galaxy Fold 2 Ne Zaman Gelecek?

Şu an için 'Bloom' kod adı ile bilinen Samsung Galaxy Fold 2, sızıntılara göre Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Samsung'un ilk nesil modelden çektiği sorunları ve edindiği deneyimleri göz önüne alırsak, daha sorunsuz bir model ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.