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Samsung Galaxy Fold 2 Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İddia

Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi değiştirilebilir. Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman tanıtılacak? Detaylar haberimizde.

samsung-galaxy-fold-2-cikis-tarihi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Samsung Galaxy Fold 2, Note 20 serisi ile birlikte tanıtılmayabilir. Söylentilere göre, Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi ertelenecek. İşte Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi hakkında gelen iddia.

Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung bildiğiniz üzere her sene yeni Note serisini Unpacked etkinliğinde tanıtmakta. Bu yıl online olarak düzenlenecek olan Unpacked etkinliğine katlanabilir telefon Galaxy Fold 2'nin de tanıtılması beklenmekteydi. Ancak son gelen söylentiye göre, Samsung Galaxy Fold 2, Unpacked etkinliğinde tanıtılmayacak.

XDA Geliştiricileri'nden Max Weinbach'ın tweetine göre, Galaxy Fold 2'nin yazılımı Eylül lansmanına hazır bile değil.

Samsung Galaxy Fold 2'nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konuşulanlara göre Samsung Galaxy Fold 2'nin ekranı 7.59 inç olacak ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

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