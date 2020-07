Samsung Galaxy Fold 2 Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İddia

Samsung Galaxy Fold 2, Note 20 serisi ile birlikte tanıtılmayabilir. Söylentilere göre, Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi ertelenecek. İşte Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi hakkında gelen iddia.

Samsung bildiğiniz üzere her sene yeni Note serisini Unpacked etkinliğinde tanıtmakta. Bu yıl online olarak düzenlenecek olan Unpacked etkinliğine katlanabilir telefon Galaxy Fold 2'nin de tanıtılması beklenmekteydi. Ancak son gelen söylentiye göre, Samsung Galaxy Fold 2, Unpacked etkinliğinde tanıtılmayacak.

XDA Geliştiricileri'nden Max Weinbach'ın tweetine göre, Galaxy Fold 2'nin yazılımı Eylül lansmanına hazır bile değil.

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.