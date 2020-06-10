Samsung Galaxy Fold 2 Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Fold 2 katlanabilir telefon, Galaxy Z Flip 5G ile birlikte Note 20 lansmanında tanıtılacak. Galaxy Fold 2’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Ekran Özellikleri

Önceki raporlar, Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2’de ekran boyutunu artıracağını ve Ultra İnce Cam’ı tercih edebileceğini öne sürmüştü. Güney Kore’den çıkan yeni rapor önemli Galaxy Fold 2 ekran özelliklerini ortaya çıkardı.

Dahili katlanabilir ekran, 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu doğru çıkarsa, ilk Galaxy Fold’a kıyasla oldukça büyük bir gelişme olacak. Ekran boyutuna gelecek olursak, yeni raporlar Galaxy Fold 2’nin Galaxy Fold’un 7.3 inç ekranından sadece 0.4 inç daha büyük olacağını (7.7 inç) gösteriyor. Ancak dış ekran 6.23 inç’e yükselecek. Galaxy Fold’un dış ekran boyutu 4.6 inçti. Bu güzel bir gelişme; 6.23 inçlik bir ekran, cihazı açmak zorunda kalmadan işlerimizi halletmek ve hatta içerik tüketmek için fazlasıyla yeterli olacak. Cihazı açtığınızda Galaxy Fold 2, 7.7 inç 120Hz yenileme hızını destekleyen ekranı ile karşılayacak. Samsung, 120Hz ekranı ilk kez Galaxy 20 serisinde kullandı. 7.7 inçlik ekran, 11.8:9 en boy oranı, 2213 x 1689 çözünürlük sunacak. Çentik yerine delik çentik göreceğiz. 6.23 inçlik kapak ekranı, 24.9:9 en boy oranı, 2267 x 819 çözünürlük sunacak. Ön kamera 60Hz yenileme hızını destekleyecek ve delik çentik bulunduracak.

Galaxy Z Flip, Ultra-İnce Cam ile gelmişti ve dünyanın katlanabilir cam ekrana sahip ilk akıllı telefonu olmuştu. Samsung, Galaxy Fold 2’de aynı ekran teknolojisini kullanacak. Galaxy Fold’da kullanılan şeffaf poliimid katman kullanılmayacak, bu nedenle daha dayanıklı olacak.

Rapor, Samsung’un yaklaşık 3 milyon adet Galaxy Fold 2 üretmeyi planladığını belirtiyor. Şirket, cihaz için parça sipariş etmeye başladı, Temmuz ayında da üretime başlamayı planlıyor. Samsung, ayda 300 bin adet Galaxy Fold 2 üretmeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 serisi ile birlikte 5 Ağustos’ta online düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Her iki cihazın da 20 Ağustos’ta satışa sunulacağı tahmin ediliyor.