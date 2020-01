Samsung Galaxy Fold 2 Hızlı Şarjı Es Geçmeyecek

Galaxy Fold ile akıllı telefon dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Samsung, Fold 2 ile bu alandaki liderliğini koruyacak gibi görünüyor. Cihazın katlanılabilir olmasının yanı sıra, hızlı şarj özelliği ile birlikte satışa çıkarıldığı günden itibaren piyasada liderliği elinde tutması bekleniyor.

Doğru şarj adaptörüne sahip olmanız koşuluyla, şarj hızınızın 45W'a kadar çıkabildiği Fold 2'de dayanıklılık açısından daha iyi olan Ultra İnce Cam (UTG) kullanıldığı da söylentiler arasında bulunuyor.

Cihazın fiyatıyla ilgili tahminler 1000 dolar civarında olacağı yönünde. Resmi açıklamanın yapılması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Samsung yeni katlanabilir telefonu Fold 2’yi, ABD’nin San Francisco eyaletinde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S serisi ile birlikte Şubat ayında tanıtacağını duyurdu.

The Samsung Galaxy Unpacked spring launch event is set for February 11 announcing the latest flagship series and a new foldable. #news #smartphones #updates #samsung #smartphone #galaxys20 #galaxyfold2



