Samsung Galaxy Fold 2 için Cüzdanları Sevindirecek Rapor

Ortaya çıkan yeni raporlar Samsung tarafında yeni nesil Galaxy Fold için çalışmaların sürdüğünü doğruluyor. Ayrıca bu model cep yakan fiyatlara sahip olmayabilir.

Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon (?)

Korea Herald tarafından yayınlanan yeni rapor, şirketin yeni nesil Galaxy Fold modeli üzerinde çalıştığını tekrar doğruladı. Motorola Razr benzeri kapaklı tasarıma sahip olacağı iddia edilen modelin selefine göre daha uygun fiyatlı olacağı da söyleniyor.

Öncelikle yeni modelin Galaxy S11 serisi ile birlikte şubat ayında piyasaya sunulması bekleniyor. Söz konusu iddialara göre yeni modelin fiyatı yaklaşık 845 dolar civarlarında olabilir. Bu, önceki modelin 1,980 dolar fiyat etiketine göre oldukça uygun fiyatlı bir model olarak öne çıkıyor.

Şaşırtıcı olan kısım, Galaxy S11 ailesinin ortalama fiyatının 1,000 dolar olacağı iddia edilirken daha uygun fiyatla karşımıza çıkan bir katlanabilir telefon olacak.

Tüm bunların dışında yayınlanan raporda teknik detaylar açısından hiçbir açıklama göremiyoruz. Daha öncesinde de benzer tasarımları resmi olarak paylaşan Samsung'un yeni form faktörüne ait görüntüleri hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.