Samsung Galaxy Fold 2 Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon seven kişilerin en çok tercih ettiği cihazlar arasında Samsung Galaxy Fold 2 geliyor diyebiliriz. Şirket bu cihaz ile ilgili yeni sızıntılar gündeme getirdi.

Samsung şirketinin ilk akıllı telefon denemesi olan Samsung Galaxy Fold 1 adeta fiyasko oldu. Bunun üzerine firma daha ileri düzey bir akıllı telefon ve katlanabilir ekran geliştirmek için yeni teknikler kullandı. Ekran tasarımını değiştirip bunun yerine daha sağlam materyaller kullansa bile, yine de sorunlar peşini bırakmadı. Şimdi ise kuruluş, Galaxy Fold 2 modeli ile prestijini yeniden kurtarmak istiyor.

Samsung Galaxy Fold 2 kamera detayları

Günümüzün akıllı telefonlarının önemli bir bölümü kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor. Şirket yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelinde de kamerasını öne çıkaracak gibi görünüyor.

Galaxy Fold 2 modelinde çift optik görüntü sabitleme (OIS) ile 64MP + 16MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. Ayrıca daha önceki gelen bilgiler de, kameraların Galaxy S20 Plus'ın arka kamera dizisiyle aynı olacağı söylenmişti. Galaxy Fold’daki kamera üçlüsünün; geniş açı, ultra geniş açı ve 3x optik zoom lense sahip olacağı biliniyor.

Tüm bu kamera özelliklerine bakılırsa, gerçekten de yeni katlanabilir akıllı telefon modeli çok güçlü bir kameraya sahip. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu yeni cihaz ile ilgili daha detaylı bilgiler gelecektir. Sizce Galaxy Fold 2 modelinin kamera özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.