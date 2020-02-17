Samsung Galaxy Fold 2 mi Geliyor?

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip modelini tanıtmış ve ön sipariş aşamasına sunmuş olsa da durmaya niyetli değil gibi gözüküyor. İşte Galaxy Fold 2 hakkında ortaya çıkan yeni detaylar.

Temmuz Ayında Satışa Sunulabilir!

Aju News tarafından yayınlanan yeni bir habere göre Samsung, önümüzdeki temmuz ayında geçtiğimiz sene tanıtılan modelin halefini tanıtabilir. Burada bir fikir oluşturmak adına yeni modelin Galaxy Fold 2 olarak isimlendirilmesini bekleyebiliriz. Buna karşın tasarım tarafında beklenmedik farklılıklar olabilir.

Nitekim geçtiğimiz günlerde konuşan bir şirket yetkilisi bir sonraki modelin iki tarafa katlanabilen bir yapıda olabileceğini belirtmişti. Buna ek olarak birden fazla kez katlanabilen bir cihaza yönelik söylentileri de duymuştuk.

Aju News'in haberi bu detaylara yönelik bir açıklık getirmese de bazı ekstra detaylar sunuyor. Buna göre şirket yeni modelde ekran içi kamera teknolojisi ile karşımıza çıkabilir. Bu teknoloji, şu sıralar pek çok şirketin yoğun bir şekilde ter döktüğü bir teknoloji ve şu ana dek bunu satışa sunabilen bir marka da bulunmuyor.

Buna ek olarak yeni model için 7.7 inç boyutunda bir ekran işaret ediliyor ki bu da önceki modelden (o 7.3 inç idi) biraz daha büyük. Fiyat noktasında ise orijinal model ile benzer bir fiyatlandırma bekleniyor ki (1.980 dolar) bu da son modelin aksine (1.380 dolar) pek de ucuz bir model olmayacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki haftalarda yeni modelle ilgili daha çok sızıntı ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Bu süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.