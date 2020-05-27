Güney Koreli bir satış kanalına göre Samsung, Galaxy Fold 2’nin seri üretimi için tedarikçileri seferber etmeye başladı.

Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Çıkacak?

Bir endüstri uzmanına göre, Güney Koreli teknoloji devi yeni katlanabilir telefonu için parça siparişi vermeye başladı. Akıllı telefon çok yakında seri üretime girecek. Galaxy Fold 2’nin Ağustos ayında Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtılması, cihazın kullanıcılara Eylül ayında ulaştırılması bekleniyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri

Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip’in aksine gerçek bir amiral gemisi telefon olacak. Ana ekran 7.59 inç olacak ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekranda selfie kamerayı barındıran bir delik çentik olacak. S-Pen ile de uyumlu olacak telefon, Galaxy Fold’un çizilmelere karşı fazla dayanıklı olmayan polyamid (PI) plastiği yerine Galaxy Z Flip’deki ultra ince camı kullanacak. Ön ekran, 6.23 inç olacak ve telefon çift optik görüntü sabitleme özellikli üçlü kamera kurulumuna (12MP + 16MP + 64MP) sahip olacak.

Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı

Samsung, bu yıl 3 milyon Galaxy Fold 2 satışı hedefliyor. Türkiye’de satışa sunulmayan Galaxy Fold, 500.000 adet satmıştı. Fiyatı düşürmek şirketin bu hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Katlanabilir ekranlar hala yeni bir teknoloji ve maliyetlerin önemli ölçüde düşmesi biraz zaman alacak. Samsung’un bu yıl fiyatı 100 dolar düşürmesi bekleniyor. Bu da Galaxy Fold 2 fiyatının 1800 dolardan başlayacağı anlamına geliyor. Çoğu kullanıcı için bu fiyat çok yüksek. Samsung, hedefine ulaşacak mı göreceğiz…