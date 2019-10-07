Samsung Galaxy Fold 2, Note Serisinin En Önemli Özelliğini Kopyalayabilir

Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntılar, modelin S Pen ile birlikte gelebileceğini işaret ediyor.

Samsung Galaxy Fold 2, S Pen ile Gelebilir!

Samsung'un ilk katlanabilir telefonu, şu an bazı ülkelerde satın alınabilir durumda bulunuyor. Bununla birlikte şirketin yeni model üzerinde çalışmalara başladığı ve bu modelin önemli bir Note özelliğini kopyalayabileceği iddia ediliyor. Söz konusu sızıntılara göre Galaxy Fold 2 dahili S Pen ile birlikte gelecek.

Tıpkı Note serisinde olduğu gibi cihazın içerisinde bulunacak bu kalem ile birlikte kullanıcıların büyük ekranı daha işlevsel bir şekilde kullanabilmesi sağlanacak. Bu sızıntının kaynağının Nisan ayında alınmış ve yeni ortaya çıkan bir patent olduğunu da belirtelim.

Şu ana kadar çıkan pek çok katlanabilir telefon patenti olduğunu düşünürsek, hangisinin önümüzdeki modele ait olduğunu tahmin etmemiz oldukça güç olacaktır. Bu noktada yapabileceğimiz tek şey bekleyip yeni gelişmeleri takip etmek. Siz de gelişmelerden haberdar olmak isterseniz bizi takipte kalın.