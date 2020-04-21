Samsung Galaxy Fold 2 özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarının CEO’su Ross Young, Galaxy Fold 2’nin özellikleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Samsung’un 2020 ikinci yarısında yeni katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Fold 2’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bazı raporlar Güney Koreli teknoloji devinin üçüncü çeyrekte Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyuracağını iddia ediyor ancak bu iddiayı destekleyecek somut bir kanıt yok. Bugün, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarının başındaki isim Ross Young’dan Samsung Galaxy Fold 2’nin özellikleri paylaşıldı.

Samsung Galaxy Fold 2 Ekran Özellikleri

Project Champ veya Project Winner 2 olarak adlandırılan Samsung Galaxy Fold 2’nin 7.59 inç esnek Dinamik AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran, 2213 x 1689 çözünürlük, 372 piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Samsung, Galaxy Fold 2’de ekran için selfie kamera teknolojisi kullanmak istese de gönderim zamanlamasıyla ilgili sorunlar nedeniyle selfie kamera için ekrana bir delik açmaya karar verdi. Yani telefonlarda gördüğümüz delik çentik ekran gelecek. Galaxy Z Flip kapaklı telefon gibi, esnek ekranda Ultra İnce Cam teknolojisini göreceğiz. Delik çentik ekranın sağ üst köşesinde olabilir.

This might be the Samsung Galaxy Fold 2 🙏



(render based on latest leaks) pic.twitter.com/TK8Ex9XvYU — Ben Geskin (@BenGeskin) April 20, 2020

Samsung Galaxy Fold 2 Teknik Özellikleri

Galaxy Fold 2’nin daha büyük, 6.23 inç dış Dinamik AMOLED LTPS ekran ile gelmesi bekleniyor. Delik çentik de içeren 60Hz panelin 819 x 2267 pikseli destekleyeceği söyleniyor. İlk Galaxy Fold, 4.6 inçlik bir dış ekrana ve 7.3 inçlik bir iç esnek ekrana sahip. Fold 2’nin dış ekranı üst orta kısımda delik çentiğe sahip olabilir.

XDA’ya göre Galaxy Fold 2, 4G ve 5G bağlantı seçenekleri ile gelebilir. Her ikisi de Snapdragon 865 veya Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alabilir. Fold 2’nin de S Pen kalem ile gelmesi bekleniyor. Ultra İnce Cam adı verilen daha sert plastiğin kullanılması Fold 2’nin ekranının S Pen kullanımı ile çizilmesini önleyecek.

Galaxy Fold 2, 256GB ve 512GB depolama alanı ile gelebilir. Yeşil (Martian Green) ve Mavi (Astro Blue) renk seçenekleri olabilir. Seramik ve paslanmaz çelik yapıya sahip başka bir çeşidi de olabilir. Fold 2, Galaxy S20 Plus’da bulunan kameraları kullanabilir. Önde, 10 megapiksel veya 40 megapiksel kameraya sahip olabilir. Galaxy Fold 2, 25W süper hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryaya sahip olabilir. Ayrıca kablosuz ve ters kablosuz şarj desteğine sahip olabilir.