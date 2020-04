Samsung Galaxy Fold 2 özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarının CEO’su Ross Young, Galaxy Fold 2’nin özellikleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Samsung’un 2020 ikinci yarısında yeni katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Fold 2’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bazı raporlar Güney Koreli teknoloji devinin üçüncü çeyrekte Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyuracağını iddia ediyor ancak bu iddiayı destekleyecek somut bir kanıt yok. Bugün, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarının başındaki isim Ross Young’dan Samsung Galaxy Fold 2’nin özellikleri paylaşıldı.

Project Champ veya Project Winner 2 olarak adlandırılan Samsung Galaxy Fold 2’nin 7.59 inç esnek Dinamik AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran, 2213 x 1689 çözünürlük, 372 piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Samsung, Galaxy Fold 2’de ekran için selfie kamera teknolojisi kullanmak istese de gönderim zamanlamasıyla ilgili sorunlar nedeniyle selfie kamera için ekrana bir delik açmaya karar verdi. Yani telefonlarda gördüğümüz delik çentik ekran gelecek. Galaxy Z Flip kapaklı telefon gibi, esnek ekranda Ultra İnce Cam teknolojisini göreceğiz. Delik çentik ekranın sağ üst köşesinde olabilir.

