Samsung tarafında ortaya atılan sızıntılar ve raporlar önümüzdeki dönemlerde şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold 2 ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Yeni sızıntılar, önceki sızıntıları da doğrular şekilde yeni modelin üretimine başlanmış olabileceğini gösteriyor. Samsung Galaxy Fold 2 seri üretim aşamasına girmiş olabilir.

Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Bilindiği gibi Galaxy Fold 2 ile Ağustos 2020 tarihinde Galaxy Note 20'nin lansmanı sırasında karşılaşmayı bekliyoruz. Bu noktada modele yönelik bazı detaylar halen belirsizliğini koruyor olsa da tanıtıma kısa bir sürenin kaldığı düşünülebilir. Öte taraftan yeni modelin seri üretim aşamasına geçtiği ifade ediliyor.

Eğer sızıntıların doğru olduğunu düşünürsek bu takvimin uygun bir planlama olduğunu ve seri üretimin gerçekten başlamış olabileceğini söyleyebiliriz.

Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip’in aksine gerçek bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak. Bu modelde 7,59 inç boyutunda bir ekran görmeyi bekliyoruz ve bu ekranın 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği söyleniyor. Buna ek olarak ekranın çentikli yapıda olacağını da söyleyelim. Yeni nesil modelde Galaxy Fold’un çizilmelere karşı fazla dayanıklı olmayan polyamid (PI) plastiği yerine Galaxy Z Flip’deki ultra ince cam (UTG) kullanılacak.

Peki siz yeni nesil katlanabilir telefon modelinden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.