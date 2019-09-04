Samsung Galaxy Fold'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'un ne zaman satışa çıkacağı bilgisi sızdırıldı. Bu yılın başlarında Galaxy S10 lansmanı sırasında tanıtılan Galaxy Fold’un 26 Nisan’da piyasaya çıkması beklenmekteydi.

Ancak bazı popüler yayınlara ve YouTuber’lara gönderilen telefonların henüz 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menşete ile ilgili önemli sorunlar yaşaması, çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

Reuters'a göre Samsung Galaxy Fold, 6 Eylül'de Güney Kore'de satışa sunulacak. Samsung Galaxy Fold, şu anda Samsung.com üzerinden ön siparişe açılmış durumda ve sitede cihazın 1.980 dolarlık fiyat etiketine sahip olduğu bilgisi bulunmakta.

Samsung Galaxy Fold'un koyu gümüş menteşe, altın menteşe ve siyah menteşe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile 6 Eylül'de Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Fold'un tüm teknik özelliklerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Görünüşe göre Galaxy Fold, Huawei'nin katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mate X'den önce satışa çıkacak. Samsung Galaxy Fold hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!