'Samsung Galaxy Fold' Çok Yakında Yeniden Piyasaya Sürülebilir

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Galaxy Fold ekran sorunları nedeniyle Samsung’un başı bir hayli ağrımıştı. Söz konusu sorunları analiz etmek ve çözmek amacıyla Galaxy Fold’ları piyasadan geri çeken Samsung’un, katlanabilir telefonunu ne zaman tekrar piyasaya süreceği bir süredir merak ediliyordu.

Ağustos'ta Gelebilir

Ortaya çıkan son haberlere bakılırsa, Ağustos ayı Samsung için bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.

7 Ağustos’ta Galaxy Note 10’u tanıtacağını daha önceden açıklayan Samsung’un, bunun yanı sıra aynı ay içerisinde yenilenen Galaxy Fold’u da tekrar piyasaya sürebileceği konuşuluyor. Son haberler, katlanabilir telefonun piyasaya çıkmaya hazır olduğunu söylüyor.

Testleri Başarıyla Geçti

Uzmanlara ve bazı şirket içi kaynaklara göre de, Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir telefonun menteşe ve ekran tasarımını yeniledi. Yenilenen cihazın, testleri başarıyla geçtiği ve lansmandan önce sadece bazı son dokunuşların kaldığı belirtiliyor.

Galaxy Fold’un Temmuz ayında piyasaya sürülmesi daha az olası bir senaryo gibi görünüyor. Ancak son söylentiler, katlanabilir cihazın lansmanının Ağustos ayında yapılabileceği yönünde. 7 Ağustos’taki Galaxy Note 10 tanıtım etkinliğinde iki telefonu da görme ihtimalimiz var ancak Galaxy Fold’un 7 Ağuston’tan sonraki bir tarihte tanıtılacağı tahmin ediliyor.