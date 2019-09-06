Samsung Galaxy Fold’dan Güney Kore’de Harika Başlangıç!

Önceki gün Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un 6 Eylül’de Güney Kore’de yeniden piyasaya sürüleceğini ve satışa sunulacağını duyurmuştu. Katlanabilir telefonun fiyat etiketi hakkında bazı şüpheler olsa da, cihaz ilk günden çok büyük bir ilgi gördü.

İlk Günden Hepsi Satıldı

Korea Herald’ın haberine göre, görünüşe göre Galaxy Fold Güney Kore’de satışa sunulur sunulmaz çok popüler hale geldi. Çünkü satışa sunulan ilk partideki tüm katlanabilir telefonlar an itibarıyla çoktan tükendi. İlk partide tam olarak kaç adet cihaz olduğu bilinmiyor ancak endüstriye yakın kaynakların tahminlerine göre, ülkenin üç büyük dağıtıcısı tarafından 1.000 adet cihazın satışa sunulduğu tahmin ediliyor.

Bu miktar çevrimiçi satışları ve Samsung’un kendi mağazalarından yapılan satışları kapsamıyor. Yani satılan Galaxy Fold’ların toplamına bakacak olursak bu sayı çok daha fazla olabilir. Aslında Galaxy S ya da Galaxy Note serisinin satış rakamlarıyla kıyaslandığında 1.000 adetlik satış rakamı bir hayli düşük görünebilir. Fakat türünün ilk örneği bir cihazın ilk gün satışları için bunun etkileyici bir satış rakamı olduğunu söyleyebiliriz.

1.980 Dolardan Satılıyor

Galaxy Fold Güney Kore’de 1.980 dolar (yaklaşık 11.300 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yani bu katlanabilir akıllı telefonu elde edebilmek için, normal bir amiral gemisi telefon için ödemeniz gereken miktarın iki katı kadar ödeme yapmanız gerekiyor.

Cihazın önceki sorunların üstesinden ne derece gelebildiği ve ne kadar dayanıklı olduğu gibi soruların cevaplanması için bir süre daha bekleyip görmemiz gerekiyor. Ancak ilk gün itibarıyla Galaxy Fold’un harika bir başlangıç yaptığı söylenebilir.