Samsung 'Galaxy Fold Ekran Sorunları' Hakkında Açıklama Yaptı!

Son günlerdeki bazı haberlere göre, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un ilk örneklerinin popüler yayınlara ve bazı YouTuber’lara gönderildiği ortaya çıkmıştı. Ancak yapılan incelemelerde, henüz 1-2 gün kullanılmış olmasına rağmen bu cihazların ekranlarında bazı sorunlar yaşandığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Samsung da bu sorunlarla ilgili bir bildiri yayınlamakta gecikmedi.

The Verge’e yapılan açıklamada, (Galaxy Fold incelemesi yapan ve ekran sorunlarıyla karşılaşan yayınlardan birisi) "İnceleme yapılması amacıyla sınırlı sayıdaki Galaxy Fold numunesi medyaya dağıtıldı. Dağıtılan cihazların ana ekranlarıyla ilgili birkaç şikayet aldık. Yaşanan ekran sorunlarının sebebini bulmak için bu cihazları detaylı bir şekilde bizzat inceleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrı ayrı inceleme yapanlardan birkaçı, ekranın üzerindeki katmanı çıkardıklarını ve ekranda hasar oluştuğunu bildirdi. Galaxy Fold’un ana ekranı koruyucu bir katmana sahiptir. Bu katman, ekranın yapısal tasarımının bir parçasıdır ve ekranı istenmeyen çizilmelere karşı korur. Koruyucu katmanın çıkarılması ya da bu katmana yapışkan şeyler eklenmesi durumunda ana ekranda hasar oluşabilir. Bu bilgiyi müşterilerimize açıkça aktaracağımızı garanti ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Normal Telefonlardaki Ekran Koruyucudan Farklı

Olayı bilmeyenler için biraz açıklamak gerekirse, Galaxy Fold incelemesi yapan bazı yayıncılar ve YouTuber’lar, ekranın üzerindeki koruyucu katmanı çıkardıklarını ve cihazın ekranında hasar oluştuğunu söylemişti (ekrandaki katmanın, normal telefonlardaki gibi sıradan bir ekran koruyucu olduğunu sanmışlar). Hatta hasarlı ekranlarla ilgili çeşitli görselleri ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

Samsung’un da belirttiği gibi, ekrandaki katman her ne kadar sıradan bir ekran koruyucu gibi görünse de, bu katmanı çıkarmak ekranda hasar oluşmasına sebep olabiliyor. Bu tarz yeni teknolojilerde ilk zamanlarda bazı sorunlar yaşanması aslında çok da şaşırtıcı sayılmaz. Eğer cihazlarda gerçekten bir sorun varsa, ürünler piyasaya sürülmeden önce Samsung’un bu sorunu çözeceğini umuyoruz.