Samsung Galaxy Fold İçin Büyük Müjde Geldi

Samsung firmasının gözde ürünlerinden sayılabilecek Samsung Galaxy Fold modeli ile ilgili büyük bir müjde geldi. Şirket, daha önce de bu modelleri ön siparişe açacağını söylemişti ve sonunda bu sözünü tuttu. Samsung Galaxy Fold modelleri, 12 Nisan'dan itibaren ön siparişe açıldı.

Katlanabilir cep telefonu teknolojisi, 2019 yılına da damgasını vurmayı başardı. Neredeyse 4 yıldan uzun bir süredir katlanabilir cep telefonları ile ilgili söylentiler çıkarken, Samsung ve Huawei gibi şirketler elini çabuk tutarak bu teknolojinin öncüleri olmayı başardılar. Huawei şirketi, ürettiği Mate X ile büyük bir beğeni kazanırken Samsung, Galaxy Fold modeli ile kullanıcıların takdirini kazanmayı başardı.

Samsung Galaxy Fold ve Galaxy S10 5G, 26 Nisan'da geliyor

Samsung Galaxy Fold ile ilgili yakın bir zaman önce defalarca açılıp kapandığında bile sorun olmayacağını anlatan bir video yayınlanmıştı. Ön siparişler açılmadan hemen önce böyle bir videonun yayınlanması ise, şirketin alıcılarını ikna etmek istediğini gösteriyor. Ancak şu an için şirketin web sitesi üzerinden ön sipariş verebilecek kişi sayısı sınırlı tutulacak.

Şirket tarafından ön siparişe açılan bir diğer model de Samsung Galaxy S10 5G oldu. Bu modellerin her yerde 5G bağlantısı bulunmayacak. Yalnızca ABD şehirlerindeki 5G ağlarına sahip bazı yerlerde bağlantı sağlanabilecek. Her iki modelin de teslim tarihi 26 Nisan. Ön sipariş vermek isteyen kullanıcıların, bu bilgilere göre siparişlerini vermesi yararlarına olacaktır.

Samsung Galaxy Fold ve Galaxy S10 5G modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.