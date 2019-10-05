Samsung Galaxy Fold "Katlanma Testine" Fazla Dayanmadı!

Samsung, Galaxy Fold'un reklamını yapabilmek için yaptığı testte cihazın 200 bin defa (yaklaşık 5 yıl) kullanılabileceğini göstermişti. Ancak kullanıcılar tarafından yapılan testler aynı rakamı vermiyor.

CNET ve SquareTrade'in yaptığı katlama testine göre Galaxy Fold yaklaşık üç yıl boyunca sorunsuz kullanılabiliyor. Yani şirketin iddia ettiği gibi bir rakamı tutturamayan Galaxy Fold, iddasını yüzde 60 oranında yakalamış gibi gözüküyor.

SquareTrade testinde 119 bin defa katlanabilen Galaxy Fold'un katlama hızı ve sertliğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Samsung 200 bin defa yapılan katlamanın bir hafta sürdüğünü dile getirmişti. Kullanıcı testi ise birkaç gün daha kısa sürmüş ve ekranı kırılmış durumda.

Bu testler doğrultusunda Galaxy Fold'un katlama konusunda iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yine de katlanabilir cihaz pazarında müşteri yakalamayı başaran Fold'un, Güney Koreli üretici için bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.